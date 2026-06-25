Sound eclettico dei Sugarpie & The Candymen il 28 giugno a Olgiate Olona (Va)

Irresistibili, travolgenti e ironici: i Sugarpie & The Candymen saranno protagonisti del secondo appuntamento della nuova edizione di JAZZaltro, esibendosi nel cortile del Municipio di Olgiate Olona (VA).

Molto amato dal pubblico e apprezzato dalla critica, il quintetto è composto da Lara Ferrari (voce), Jacopo Delfini (chitarra gipsy), Renato Podestà (chitarra semiacustica), Marco Zammuto (contrabbasso) e Roberto Lupo (batteria).

Fin dagli esordi, il loro marchio di fabbrica è stato la capacità di reinventare grandi classici del rock e del pop in una chiave retrò, capace di evocare il jazz manouche, l’epoca dello swing e il primo rock’n’roll. Il tutto attraverso arrangiamenti vocali e strumentali raffinati, virtuosistici e ricchi di humor. Emblematica la loro versione di Bohemian Rhapsody, pubblicamente lodata da Brian May, storico chitarrista dei Queen.

Non solo cover e reinterpretazioni: nel corso di una carriera ormai vicina ai vent’anni, iniziata nel 2008, i Sugarpie & The Candymen hanno composto numerosi brani originali, pubblicato sei album e calcato i palchi di alcuni tra i festival più prestigiosi d’Europa, tra cui Umbria Jazz, Montreux Jazz Festival e Madrid Jazz Festival.

La band si è inoltre esibita in importanti contesti internazionali, da Berlino a Dubai, da Parigi a New Orleans, consolidando una reputazione sempre più solida sulla scena musicale internazionale.

Determinante, nel 2014, l’incontro con Renzo Arbore, conquistato dal loro sound e da cui è nata una proficua collaborazione. Nel 2015 arriva l’esordio a Umbria Jazz: da allora il gruppo è diventato una presenza costante nei cartelloni del celebre festival umbro.

Il loro eclettismo emerge con forza anche nell’ultimo progetto discografico, Something’s Cookin’ (Irma Records), in cui i cinque musicisti esplorano e reinterpretano, anche attraverso composizioni originali, le sonorità del soul, del gospel e del blues elettrico.

Video di presentazione dei Sugarpie & The Candymen

Per il programma completo della manifestazione consultare il sito Jazzaltro

Cenni biografici:

Il gruppo nasce nel 2008 e da subito avvia una intensa attività live. Come, ovviamente il genere suggerisce, il gruppo si esibisce in eventi e festival jazz, partendo dal Milestone Jazz Club di Piacenza e arrivando, in poco tempo, a Zurigo, Berlino, Madrid, riscuotendo sempre più successo in tutta Europa. Nell’estate 2011 il gruppo partecipa all’AsconaJazz Festival e vince il premio del pubblico; il gruppo si aggiudica l’opportunita’ di calcare lo stesso palco nell’edizione successiva.

Nel luglio 2015 la band viene invitata a Umbria Jazz e si esibisce in ben 20 concerti sul palco dei Giardini Carducci di Perugia. Il 12 Luglio, nella stracolma piazza IV Novembre di Perugia, partecipa a una puntata speciale della trasmissione Webnotte (Luglio 2015) e ha l’occasione di condividere nuovamente il palco con Renzo Arbore e, a sorpresa, Stefano Bollani. Nella stessa estate è anche band residente al festival Piano&Jazz di Ischia (Agosto 2015) nell’inverno è a Umbria Jazz Winter (Orvieto, 30 Dicembre 2015 – 3 Gennaio 2016).

Gli album pubblicati dalla band:

– Sugarpie and the Candymen (2009)

– Swing ‘n’ Roll (2011)

– Waiting For The One (2014)

– Cotton Candy Club (2017)

– Sweet Classics (2019)

– Something’s Cooking (2022)

Informazioni:

Località: Cortile del Municipio, via L. Greppi 4 – Olgiate Olona (Va)

Data: 28 giugno 2026 ore: 21:00

Ingresso libero con libera donazione e, in caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso il Teatrino di Villa Gonzaga.

Maggiori informazioni: management@abeatrecords.com; cell: 3478906468.