“Sotto Assedio”, il primo EP dei Cor Veleno torna in vinile deluxe edition

“Sotto assedio” è il primo EP della storica formazione romana Cor Veleno, pubblicato per la prima volta nel 1999 in vinile 12’’ e ristampato nel 2011 in formato CD con l’aggiunta delle strumentali e degli inediti “Dove puoi respirare” e “Rime e numeri”. La ristampa pubblicata in questi giorni da Aldebaran Records in collaborazione con La Grande Onda, vuole celebrare il debutto discografico del trio romano che sarebbe diventato poi uno dei punti di riferimento dell’Hip-Hop nazionale.

“Quella di ristampare il primo disco ufficiale dei Cor Veleno mi sembra un’ottima idea per ricordare e tenere alto il nome di mio figlio David”. (Mauro Belardi, padre di Primo Brown)

“Sotto Assedio rappresenta l’inizio “discografico” dei Cor Veleno, ma allo stesso tempo un approdo / reset. La summa di anni passati in giro per l’Italia scrivendo rime e suonando ovunque. Chi c’era ricorda ogni concerto. La forza dell’underground contro il suono piatto dell’Italia mainstream di quegli anni. Ma il titolo lo riassume già”. (Grandi Numeri, Cor Veleno)

Questa nuova deluxe edition comprende le tracce: Dove puoi respirare (prod. Squarta), Sotto assedio (AM) (prod. Squarta), 21 Tyson (prod. Detor), Sotto assedio (PM) – strumentale (prod. Detor), Non calpestare il prato (prod. Squarta), Sotto assedio (PM) (prod. Detor), Rime & numeri feat. Piotta (prod. Cappuccino Bros, Fuji & Zanzi) e Rime & numeri – strumentale (prod. Cappuccino Bros, Fuji & Zanzi). Di tutti i pezzi presenti nel disco, sicuramente “21 Tyson” è quella che è stata un modello per intere generazioni di MC. Pubblicata per la prima volta nel 1997 sul mixtape “La banda der trucido”, “21 Tyson” è stata così commentata da Gué Pequeno: “Ero alle superiori e provavo / speravo di diventare un rapper e sentii 21 Tyson, so ancora a memoria la strofa di primo e quanto rimasi preso”.

Per questa edizione è stato mantenuto l’artwork originale del primo 12’’ realizzato da David “Diavù” Vecchiato, ma le otto tracce sono state completamente rimasterizzate da Deva. Il preorder è attivo su aldebaranrecords.com con 500 copie LP 180 gr., di cui 250 in vinile nero e 250 in vinile clear blue.