“Sono mica cattivo” è il nuovo singolo di Alberto Nelli, in arrivo venerdì 19 settembre 2025

Alberto Nelli torna dopo quasi un decennio di assenza con il nuovo singolo “Sono mica cattivo”, in uscita venerdì 19 settembre 2025 su tutte le piattaforme digitali. Un brano sfacciatamente intimo, che però non si vergogna di mostrarsi per quello che è, riportando al centro un approccio artigianale alla scrittura e al rock cantautorale, con venature anni Novanta che ne amplificano l’urgenza espressiva.

La sua voce, intrinsecamente legata anche alla scena musicale di Pisa (infatti è l’autore di “Pisa grande amore”, che nel 2016 ha conquistato il cuore di cittadini e tifosi nerazzurri), torna timidamente in scena indipendente, forse cambiata dalla distribuzione digitale e dalle dinamiche dettate da numeri ed algoritmi, ma che più che mai ha bisogno di tornare alla sincerità musicale di una penna come quella di Alberto Nelli.

Compositori e autori: Alberto Nelli e Gabriele Guidi.

Prodotto, arrangiato e mixato da Gabriele Guidi

Masterizzato @ Firstline Studio da Alex Marton

BIOGRAFIA:

Alberto Nelli è un cantautore italiano classe 1979. La sua musica unisce pop d’autore, influenze rock anglo-americane e cantautorato italiano con uno stile autentico e una scrittura diretta.

Con la band DIVINA nel 2005 firmerà il suo primo contratto discografico con l’etichetta Camarecords. Nello stesso anno i DIVINA usciranno con il primo singolo “Amanti isterici”. Seguiranno i brani “Molecole”, “Leccherai l’amore” ed il singolo “Il senso e l’idea” che darà il titolo all’album. Grazie agli innumerevoli passaggi nelle network italiane, calcheranno i più importanti palchi, tra cui l’Arena di Verona, il Rolling Stones di Milano, Lucca Summer Festival, Giffoni Film Festival, Radio Italia Live, oltre ad essere ospiti di altri Festival come Il Cantagiro, il Giro Festival e programmi come Roxy Bar e CD Live.

Parallelamente Alberto collabora come chitarrista in studio con artisti come Gianluca Grignani e Irene Grandi, e come autore scrive brani per interpreti quali Luca Napolitano e Sarah Jane Olog. Dal 2013 avvia la carriera solista, pubblicando i singoli “Sinceramente” e “Un lungo viaggio”, seguiti dall’album “Sembra ieri” (2016). Compone anche “Pisa grande amore”, brano dedicato alla sua città e alla sua squadra di calcio del cuore. Negli anni collabora con vari autori e artisti, arrivando finalista al Festival Musicultura 2019 con il brano “Elena”. Nel 2020 riceve il riconoscimento “Pisano D.O.C.” per meriti artistici e umani.

“Sono mica cattivo” è il suo prossimo singolo in uscita il 19 settembre 2025.

