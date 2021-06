Sono felicissimo di vedere come si siano abbattute le barriere fra generi! – Intervista a Kiddo in occasione dell’uscita del Nuovo Singolo “Lacrime di Cielo”

Kiddo è un artista ternano classe 2001 con il cuore nel passato e lo sguardo nel futuro. Nel suo progetto musicale si mischiano Emo Rap, Trap, Alternative Rock e Punk Rock. Lo scopo della sua musica è far emozionare, senza maschere, stereotipi e cliché. Solo sangue e inchiostro.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con lui in occasione dell’uscita di “Lacrime di Cielo”, il nuovo singolo ufficiale uscito a Giugno 2021.

1) Da quanto tempo suoni?

Ho scritto i miei primi testi negli anni delle scuole medie, mentre ho registrato la mia prima canzone 6 anni fa. Tuttavia è solo da un anno o due che il mondo della musica è diventato così totalizzante per me. Se prima era una passione, ora fare musica è un vero e proprio bisogno, forse addirittura un’ ossessione.



2) Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Sono felicissimo di vedere come si siano abbattute le barriere fra generi. Molti non vedono di buon occhio la contaminazione musicale, mentre è proprio grazie a questo che dal mio punto di vista un artista riesce a esprimere se stesso al 100%. La creazione di qualcosa di originale e innovativo è fondamentale, credo che in questo la scena musicale italiana stia viaggiando nella direzione giusta. Unico appunto, credo che spesso molti emergenti tendano a voler cavalcare il trend rinchiudendosi in dei clichè. Può farti guadagnare qualche visualizzazione, ma niente resiste senza autenticità e originalità.

3) Secondo te è possibile vivere di musica nel 2021?

Assolutamente sì, per alcuni punti di vista questa è l’ epoca migliore per riuscirci. Nonostante questo la concorrenza è molta e agguerritissima, quindi è fondamentale crederci davvero. Non arrivi in cima per caso, l’ impegno fa la differenza.



4) C’è qualche “collega” che stimi particolarmente?

Moltissimi in realtà. Tra gli emergenti più interessanti vorrei citare Venz, Charles Muda, Tomm e Massa. Conosco Tomm e Massa da svariati anni ormai e confrontarmi con loro mi ha fatto crescere molto dal punto di vista artistico. Auguro il meglio a tutti e quattro, se lo meritano davvero.

Grazie mille!