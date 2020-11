Sonic Radiation: disponibile il nuovo singolo Roentgen

ROENTGEN è il nuovo singolo di Todd Last conosciuto come Sonic Radiation un artista solista di Dallas (Texas) che dal 2003 crea musica dance elettronica, moderna e sperimentale.

Dal 14 novembre il video è disponibile su Youtube e da venerdì 20 sarà pubblicato anche su tutte le piattaforme di streaming in tutto il mondo e sarà possibile ascoltarlo e scaricarlo.

Anche in questo nuovo brano Sonic Radiation unisce groove e beat di sintetizzatori per produrre un suono davvero “unico”.

Ascolta il brano qui: https://youtu.be/DpzsxEpnrRs

Sonic Radiation intreccia musica moderna con musica dance elettronica e utilizza la moderna tecnologia per computer music, con questi elementi compone tracce che sono allo stesso tempo intriganti e accattivanti mentre allo stesso tempo rimangono radicate nella musica dance elettronica.

Todd Last ha riportato nell’Oceano delle Hawaii una grave lesione al midollo spinale ed ha lottato e lavorato duramente per riconquistare la capacità di vivere e realizzare il sogno di tutta la sua vita diventando compositore di musica elettronica col nome d’arte di Sonic Radiation.

Mentre crea in maniera costante nuovi strumenti per il dj moderno e reinterpreta progetti di remixing, Sonic Radiation forgia la sua visione futuristica della musica elettronica. Una visione che è iniziata sperimentando per due anni la creazione di musica ad alta energia pubblicata come The 121 Project.

Da sempre si ispira a gruppi di Industrial music come i Front 242 e Front Line Assembly, o a gruppi electro come The Crystal Method e Astral Projection estrapola da questi musicisti lo stile che produce un suono unico e irripetibile utilizzando le più moderne tecnologie di computer music.

Dopo quasi un decennio di scoperte con più miscele subsoniche IUnknown Records e Sonic Radiation presentano Dimixides, una trasmissione elettromagnetica di energia sonora in forma e funzione d’onda. Gli spettrali degli ultrasuoni potenziati emettono onde sonore ad alta frequenza nella mente e nel corpo, continuando il principio della segnalazione nei sistemi elettronici.

Il nuovo singolo ROENTGEN esce per l’etichetta IUnknown Records, una firma sonora che fonde i ritmi dance classici con la musica elettronica contemporanea e offre una visione unica per il futuro del genere. IUnknown Records è stata lanciata nel 2003 per creare melodie e ritmi dance floor che utilizzano l’essenza della techno e della trance per il futuro e dopo quasi un decennio di scoperte con più miscele subsoniche IUnknown Records e Sonic Radiation presentano Dimixides, una trasmissione elettromagnetica di energia sonora in forma e funzione d’onda. Gli spettrali degli ultrasuoni potenziati emettono onde sonore ad alta frequenza nella mente e nel corpo, continuando il principio della segnalazione nei sistemi elettronici.

Ascolta su Spotify il singolo ROENTGEN da venerdì 20 novembre 2020.

Social e Contatti