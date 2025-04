SON MIEUX: un nuovo singolo e un tour in Italia!

I Son Mieux sono una delle band più interessanti della scena pop-rock contemporanea. Il collettivo di sette elementi, guidato dal carismatico frontman Camiel Meiresonne, arriva dai Paesi Bassi con un sound ricco e trascinante che fonde arrangiamenti raffinati, storie personali e produzioni moderne, creando un ponte perfetto tra il classic rock e il pop attuale.

Dal loro debutto nel 2015, i Son Mieux hanno conquistato il pubblico internazionale con due album e una serie di singoli di successo. Tra questi spiccano le hit “Multicolor” e “Tonight“, che insieme hanno superato i 56 milioni di streaming su Spotify. Dopo aver superato i 160 milioni di streaming totali e aver totalizzato quasi 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify, la band, che continua a raccogliere consensi, consolidandosi come una delle realtà più promettenti del panorama musicale europeo, annuncia oggi l’arrivo in radio del singolo “Have A Little Faith“, disponibile da giovedì 27 marzo.

Pubblicato lo scorso gennaio, “Have A Little Faith” è un brano caratterizzato da un crescendo emozionante e un ritornello corale e travolgente e rappresenta perfettamente lo stile, l’energia della band e il grand eimpatto sonoro. Il brano è un’esortazione a non arrendersi, un inno all’unità e alla fiducia, temi che risuonano forti sia nella loro musica che nelle loro esibizioni dal vivo. “Have A Little Faith is a hopeful anthem about finding resilience during life’s uncertain moments. The song encourages listeners to breathe, stay patient, and trust that challenging times will pass. It’s an emotional compass for anyone navigating rough waters, a musical reminder that hope is always within reach.”, ha affermato la band.

Noti per le loro esibizioni live energiche e coinvolgenti, i Son Mieux hanno calcato i palchi di festival internazionali come Lowlands, Pinkpop, Sziget e Colours of Ostrava, fino a riempire per due sere consecutive la Ziggo Dome di Amsterdam, suonando davanti a 30.000 persone. Ora sono pronti a tornare on the road con un nuovo tour europeo, in attesa dell’uscita del loro prossimo album.

Un’altra grande conferma per la band è l’annuncio della loro presenza come opening act delle date italiane di Nile Rodgers, in arrivo la prossima estate. Un’occasione imperdibile per scoprire dal vivo tutta la potenza e il fascino dei Son Mieux.

Con Nile Rodgers la band aveva già precedentemente collaborato: è del 2024 infatti il brano “This is The Moment (ft Nile Rodgers) “.

Su questa incredibile esperienza che li attende i Son Mieux hanno detto: “We’re really excited to support Nile Rodgers on his Italy tour dates. Collaborating with him on our song This Is The Moment was already a surreal experience that we will never forget, so sharing the stage with an icon like Nile is truly an honour. This will be the first time we’re playing in Italy, so we can’t wait to get on the road and bring the energy.”.

Qui le date in supporto a Nile Rodgers:

15 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

17 luglio – Locus Festival

18 luglio – Arena della Regina

19 luglio – Lucca Summer Festival

I Son Mieux sono:

Camiel Meiresonne – lead singer (+ guitar)

Maud Akkermans – strings

Timo Prins – bass

Olivier Lucas – drummer

Niels de Maa – guitar

Justin Schellekens – saxophone + percussion

Michiel Mutsaerts – keys