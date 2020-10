Something About Your Love, il Nuovo Singolo di Danil Dee

Nato in sud Italia Giancane Danilo aka Danil Dee ha sempre avuto la passione per la musica. Nel 1988 si trasferisce in Svizzera a Zurigo dove comincia a frequentare diversi club ed apprendere la cultura del Dj. Nel 1991 mentre il Dj ufficiale della discoteca OXA aveva la febbre e non si sentiva bene. Danil prese il suo posto e da li cominciarono le chiamate in diversi Club e parties. Nel 1992 li viene proposto di fare un programma in radio su una Radio indipendente (Radio Lora) che riscosse un ottimo successo. La passione per la musica era tanta da portare Danil a creare nel 1993 un piccolo studio di registrazione ed incomincia a scrivere dei brani e a collabborare con Dj come Tony carrasco, Djaimin, N-joy, Edx, Max B Grant, Sir Colin, Dj Tatana, ecc., molti di loro ormai icone della musica Dance a livello internazionale! Dopo un fermo di svariati anni, ma con la musica sempre nel cuore, ritorna a scrivere e proporre la sua musica. Il 4 Settembre 2020 pubblica il singolo Something About Your Love.

ASCOLTA SOMETHING ABOUT YOUR LOVE

https://bit.ly/3i8tGqX

YOUTUBE: https://youtu.be/-aWHr0SNRLE

CONTATTI

https://www.instagram.com/danil_dee/