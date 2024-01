“Solid State Spirit” è il nuovo singolo di LSKA

Venerdì 19 gennaio 2024 esce per Record Y il singolo “Solid State Spirit” di LSKA, un brano costruito attorno a una pulsazione irregolare, come la danza di un robot che scopre la propria anima. Il ritmo si scompone e ricompone attorno alla pulsazione, generando moti ondosi che spingono l’ego alla deriva. Un nuovo capitolo per il progetto del musicista, sound designer e videoartista che pubblicherà il suo album di debutto “Ephemeral“, in uscita venerdì 2 febbraio 2024. “Ephemeral” è stato realizzato in un periodo di grande cambiamento e l’album riflette la ricerca di uno spazio sicuro in cui potersi abbandonare. Tutti i brani sono stati composti in pochissimo tempo, ma sono frutto di riflessioni durate anni sulla ripetizione, l’astrazione e l’inserimento di elementi casuali nel processo di composizione. “La scintilla che ha permesso alla macchina di rimettersi in moto…” racconta LSKA “…è stato l’invito a partecipare esattamente un anno fa alla rassegna di musica sperimentale Deragli presso il Caracol Olol Jackson di Vicenza che non potrò mai ringraziare abbastanza“.

SCOPRI IL BRANO:

https://www.record-y.com/solidstatespirit.html

Mixing: LSKA

Mastering: Frank Martino

BIO:

Nato a Bari, cresciuto a Vicenza, LSKA è musicista, sound designer, videoartista.

Nel 2012 ottiene il diploma di “Tecnico di Musica Interattiva per le Arti Digitali” presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale (APM) di Saluzzo (CN). Oltre a produrre e pubblicare le sue produzioni di musica elettronica, compone musiche e cura il disegno sonoro per spettacoli di teatro e danza contemporanea, collaborando con artisti di calibro internazionale. Come videoartista partecipa al progetto YLYNE, curando i live visuals e realizzandone i videoclip.

https://www.instagram.com/lucalska/

https://www.facebook.com/lskamusic