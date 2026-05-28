“Sognoricordo” è il nuovo album de La Compagnia Scapestrati, band originaria dell’Isola d’Elba, che torna così sulle scene con il suo quinto lavoro in studio e a distanza di oltre 6 anni dall’ultimo album “Naufragio nel Deserto” (Radici Music, 2018).

Anticipato dai singoli “Piazza Duomo“, “Verdi pomodori” e “Cavallo a dondolo” e pubblicato da Engine Records in vinile e digitale, l’album si compone di nove canzoni che, partendo da una matrice folk, attraversano un ampio spettro di stili e di generi diversi, disegnando storie e racconti utilizzando una variegata ma molto ben equilibrata tavolozza sonora.

“Sognoricordo” è un’opera intima e corale al tempo stesso. Ogni brano è il ritratto di una persona, figure incontrate tra le strade dell’isola o nei sentieri della vita; uomini che, pur rimanendo nell’ombra, hanno impresso un’impronta indelebile nell’anima di chi li ha conosciuti. Sognare per dare vita alle idee. Ricordare per tenere vivo chi portiamo nel cuore. Questo disco ci dice che nessuna vita è banale se qualcuno decide di raccontarla.

Il disco rappresenta un’evoluzione naturale del percorso della band: i testi si fanno più densi e le strutture musicali più ricercate, senza però mai tradire le origini folk che da sempre definiscono l’identità del gruppo. Il calore degli strumenti acustici e l’energia della condivisione restano il cuore pulsante di ogni traccia.

L’album è stato interamente auto prodotto e registrato nella storica sala prove del gruppo all’Isola d’Elba.

Tracklist

1. Verdi pomodori

2. Lucio

3. Fantastica

4. Eclissi della luna

5. Piazza Duomo (acustica)

6. Bagno con le mutande

7. Toni Pantenna

8. Cavallo a dondolo

9. La casa di Andrea

Credits

Testi di Francesco Porro

Musica: La compagnia Scapestrati (Massimo Galli, Francesco Porro, Diego Caroppo, Leonardo Romeo Borghi, Alessio Viscuso)

Registrato, prodotto, mixato e masterizzato da Massimo Galli presso “Alzi records” Campo nell’Elba

Musicisti:

Francesco Porro – voce e chitarra

Massimo Galli – chitarra e cori

Diego Caroppo – batteria

Alessio Viscuso – chitarra

Leonardo Romeo Borghi e Piero Pasini – basso

Fabrizio Bezzini – Banjo

Susanna di Scala – violino

Luca Pinelli – sax soprano in “Piazza Duomo”

Alessandro Riccucci – fiati in “La casa di Andrea”

Artwork: Morgana Cavicchioli

Bio

Progetto originale che mette in musica le parole del cantante, Francesco Porro. Con tre dischi ed un Ep all’attivo (“Tutto Torna” del 2009, “Il Mago del The'” del 2011, “La rivoluzione lenta” del 2014 e “Naufragio nel Deserto” del 2018), la band racconta episodi di vita quotidiana che diventano un pretesto per affrontare temi più universali come l’amore, la società e i rapporti tra esseri umani. Le sonorità passano agilmente dal Folk al Pop, con motivi orecchiabili e trascinanti. Grazie ai diversi background musicali dei componenti, all’esperienza data dal grande numero di concerti live eseguiti (hanno all’attivo oltre 300 concerti, suonando tra piazze, club e festival e aprendo i concerti degli RFC, Vallanzaska The Wailers, The Doors in occasione del Pistoia Blues ’11…) e al feeling dentro e fuori dal palco, il progetto riesce a trasmettere al pubblico sia la profondità sia la leggerezza insite nei loro brani, facendo ballare e riflettere allo stesso tempo le persone che ascoltano. Da più di dieci anni si esibiscono in festival e locali di tutta Italia, da nord a sud, non tralasciando le isole. Nel 2025 vincono il primo premio di “La Musica nelle Aie” che li porterà sul palco del M.E.I. a Faenza.

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