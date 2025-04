“Sogno Casadei” è il nuovo singolo dell’Orchestrina Di Molto Agevole

É disponibile da venerdì 18 aprile 2025 (per Casadei Sonora e in distribuzione digitale Pirames) il nuovo progetto discografico in formato 45 giri dell’Orchestrina Di Molto Agevole, compagine composta da pregiatissimi elementi provenienti dal firmamento classico (Monteverdi Choir, Conservatorio di Milano, 19’40’’) e del rock underground (The Winstons, Torso Virile Colossale, Calibro35, Mariposa, Hobocombo, Afterhours, PJ Harvey).

“Sogno Casadei” non è un semplice valzer: è un brano che nasce dalla collaborazione con il medium Leo Farinelli che nel lontano 1998 sognò Secondo Casadei sulle scale di casa sua. In quel sogno il nostro amato maestro gli suonò una melodia al violino e Leo la registrò febbrilmente su audiocassetta. Come racconta lucidamente lo stesso Leo Farinelli, Secondo concluse così il suo incontro:

“Vai avanti tu, lo so chi sei, lo so che puoi, lo so che scrivi canzoni…

ti aiuteranno quei ragazzi…”.

E poi:

“In quel silenzio giunto subito dopo, il maestro si era girato verso l’ignoto, forse per andarsene e mentre si muoveva bisbigliava verso il lato sinistro, come avesse qualcuno accanto. Quel suo gesto mi aveva fatto pensare che forse era accompagnato da un “qualcosa/qualcuno/di spirituale che io non dovevo vedere. Dopo aver fatto qualche passo, si era rigirato verso di me, e portato il violino all’altezza della bocca aveva soffiato forte sul ponticello, una sola lunga volta. Ci eravamo guardati ancora una volta, poi mi aveva voltato la schiena ed era sfumato come era arrivato, lì sul pianerottolo delle scale. Successivamente ho pensato che quel soffione sul violino forse volesse dire che aveva consegnato il suo desiderio, forse è un sigillo a ciò che era accaduto!”

Dopo tantissimi anni, complice la terribile alluvione del 2023, Leo rinvenne questo incredibile cimelio dalla cantina allagata. Coinvolgendo Casadei Sonora, Enrico Gabrielli e l’Orchestrina di Molto Agevole è stato completato, registrato e finalmente pubblicato. Quindi non un brano postumo di Secondo Casadei, ma un brano MEDIANICO! Sicuramente il primo nella storia del liscio. E quasi certamente, non solo del liscio…

L’Orchestrina di Molto Agevole è composta da Enrico Gabrielli, (clarinetto, sax contralto), Francesca Biliotti (voce solista) e Francesca Baccolini al contrabbasso, a cui si sono aggiunti in pianta stabile anche Alessandro Grazian alla chitarra, Francesco D’Elia al violino, Davide ‘Dave’ Radice alla batteria e Guido Baldoni alla fisarmonica.

Il 45 giri “Sogno Casadei” si accompagna anche di un lato B dal titolo “Polka Felicità, scritta da Alessandro Grazian con l’aiuto di Enrico Gabrielli, all’insegna dello stile Casadei classico. Questo è un disco letteralmente “evocativo” che omaggia Secondo Casadei con grande amore e, siamo certi, come mai nessuno ha fatto fino ad ora.

SCOPRI “SOGNO CASADEI”: https://pirames.lnk.to/SognoCasadei

“Un lavoro che sprizza amore da tutti i pori, soprattutto verso un genere così

prezioso e caratteristico, che merita di essere conservato e tramandato”

Rumore



Secondo Casadei, premiato da Radio Capodistria

BIO:

L’Orchestrina di Molto Agevole è un complesso d’antan di musica Liscio e da Ballo, una compagine composta da pregiatissimi elementi provenienti dal firmamento classico (Monteverdi Choir, Conservatorio di Milano, 19’04’’) e rock underground (The Winstons, Torso Virile Colossale, Calibro35, Mariposa, Hobocombo).

L’Orchestrina di Molto Agevole è composta da:

Francesca Biliotti: voce lirica

Francesco D’Elia: violino

Enrico Gabrielli: sax e clarinetto, voce

Alessandro Grazian: chitarra, voce

Guido Baldoni: fisarmonica

Francesca Baccolini: contrabbasso

Dave Radice: batteria



L’Orchestrina di Molto Agevole esegue con perizia, in totale vecchio stile e senza alcun uso di artefatti elettronici moderni, le eccezionali musiche di Secondo Casadei, Carlo “Zaclèn” Brighi, Ferrer Rossi, Mario Cavallari, Jaromir Vejvoda, Giovanni D’Anzi, Franco Nebbia e di tanti altri autori di musica da ballo e da balera del ‘900 nonché il proprio repertorio di inediti. Lo spirito che anima l’Odma è quello dell’ardore verso la grande epica musicale popolare e rurale che arrivò fino agli inizi anni ‘70, prima che il liscio diventasse altro (televisivo e talvolta di cattivo gusto).

Un concerto dell’Orchestrina di Molto Agevole è “divertimento agevolato!”

), si propone per feste, concerti, festival, serate danzanti, esibizioni private, contesti istituzionali, spazi occupati, rave o qualsiasi altra situazione bizzarra, all’insegna dell’universalità del linguaggio “liscio” che tanto bene rappresenta il vero linguaggio del substrato culturale italiano senza età. Molti gli ospiti che hanno orgogliosamente già cantato e suonato con L’Orchestrina: Vincenzo Vasi, Valeria Sturba, Roberto Dell’Era, Dente, Andrea Poggio, Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Serena Altavilla, Cesare Basile, Effe Punto, Alessandro Fiori, Fabio Rondanini, e moltissimi altri ancora. L’Odma, attiva dal 2013 (con in formazione tra gli altri Rocco Marchi, Sebastiano De Gennaro e Rodrigo D’Erasmo).