SOFÀ SO GOOD MOSTRA IL LATO OSCURO DELLO STREAMING NEL NUOVO FORMAT OSPITATO DA OGR TORINO. SI PARTE CON IL TALENTUOSO STEFANO FARINETTI, IN ARTE NENO.

Dopo aver supportato la raccolta fondi a sostegno degli enti sanitari nazionali coordinata da KeepOn Live ed aver coinvolto più di venti artisti della scena musicale indipendente torinese con l’organizzazione di due festival open air svolti tra agosto e settembre, l’attivissimo team di Sofà So Good torna a supportare la musica del territorio con un nuovo format in collaborazione con OGR (Officine Grandi Riparazioni, Torino).

La chiamata all’azione parte da una semplice riflessione: la musica indipendente si nutre di esibizioni dal vivo. È nei piccoli e medi spazi culturali che nascono e crescono gli artisti di domani, ed è nei medesimi spazi che la nuova musica italiana prende forma e permette l’interazione tra musicisti e pubblico, lo scambio di idee, la crescita e lo sviluppo della cultura del futuro.

Quali sono dunque gli elementi e le emozioni che si perdono quando interazione sociale e contatto umano vengono a mancare?

Gli artisti hanno vissuto queste differenze sulla propria pelle per quasi un anno, e grazie al nuovo format Sofà So Good anche gli ascoltatori potranno vivere la musica in streaming da una prospettiva diversa, potranno entrare in empatia con gli artisti, scoprire il lato oscuro della musica online, amarlo, ma allo stesso tempo non vedranno l’ora di tornare nei club a supportare concretamente la musica che amano. Tutto questo sarà possibile grazie ad un pianoforte, una vetrata colorata, dei giochi di luci e di specchi e sei artisti che saranno svelati uno alla volta nel corso delle prossime settimane.

Il primo episodio della rassegna sarà trasmesso lunedì 11 gennaio 2021 in prima visione sul canale YouTube di Sofà So Good e vedrà come protagonista il talentuoso Stefano Farinetti, in arte Neno, accompagnato al pianoforte dall’instancabile amico, collega e produttore Andrea Mancini.

Neno è una giovane promessa della musica indie pop italiana con importanti esperienze alle spalle tra cui Amici di Maria De Filippi (2019) ed il Festival Di Castrocaro (2020). Inoltre, lo scorso ottobre è stato selezionato come artista del mese da MTV New Generation, grazie al singolo “Faccio Tardi Pure Oggi” (prodotto da Andrea Mancini).

La regia è affidata alle mani esperte di Kunai Studio, il team di videomaker più amato della scena musicale indipendente di Torino.

Guarda la performance di Neno al link:

https://youtu.be/HJTLKLQdWMA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

https://www.facebook.com/sogoodsofa/

https://www.instagram.com/sofasogood.torino/