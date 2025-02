“So Close to Mars”- nuovo singolo di The Skillgates

The Skillgates, un trio romano con un passato musicale ricco e un futuro ancora tutto da scrivere, celebra con il brano “So Close to Mars” la propria rinascita.

La canzone racconta un viaggio emotivo e spirituale, un percorso alla ricerca di un significato più profondo e di una connessione autentica con una persona speciale. Il protagonista riflette sugli errori e sui cambiamenti del passato, esprimendo un sentimento di smarrimento e un desiderio di redenzione.

La metafora del viaggio

Attraverso una potente metafora spaziale, il viaggio verso Marte diventa il simbolo di una ricerca interiore di risposte e di senso. Tra momenti di solitudine e sofferenza (“I walked in the rain in the dark”), il protagonista esplora il suo legame con la persona amata e con una forza superiore, interrogandosi su chi essa sia davvero (“Asking my God who you really are”).

Le immagini di stelle e pioggia evocano speranza e la lotta contro le avversità, culminando nella consapevolezza che, nonostante il dolore, il traguardo è sempre più vicino (“Thinking I was so close to Mars”). Il brano si conclude con una rinnovata determinazione ad affrontare ogni cambiamento che la vita porterà, preparandosi a ciò che il futuro riserva.

Ascolta il brano So Close to Mars

Biografia:

Nei primi anni 2000, a Roma, il chitarrista e cantante Edo, insieme a Max alla batteria, dà vita agli E.D.O. (Electric Digital Orchestra). Il debutto ufficiale avviene nel 2004 con il singolo Monkey in the Jungle, rilasciato da Universal Publishing Italy. Il videoclip, diretto dal regista e autore Rai F. Maiorino, li porta subito alla ribalta, grazie a una serie di esibizioni promozionali sui principali palchi italiani.

Nel 2006, gli E.D.O. rilasciano il loro primo album, il cui singolo di punta, I Still Meet You, ottiene un notevole successo su Radio Rai 2. Lo stesso anno, il secondo singolo, Superstar, diventa una hit su IsoRadio, consolidando la popolarità della band.

Il gruppo calca importanti palchi in Italia, tra cui l’Alcatraz di Milano, e partecipa all’Handicap Day di Radio Rai 2 in Piazza del Popolo a Roma, oltre a eventi come Telethon Roma, e altri.

Dopo il successo del primo album, la band evolve nella formazione, diventando un power trio. Nel 2012, pubblicano il loro secondo album Livin’ Under The Sun sotto l’etichetta Y-Records. Il videoclip di Livin’ si distingue anch’esso per originalità e impatto.