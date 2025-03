Snarky Puppy al GroundUP Music Festival di Alberobello (Bari)

Il “GroundUP Music Festival” di Miami arriva in Italia!

Tre giorni di musica, incontri e interazione ad Alberobello per la prima edizione europea del festival ideato dagli Snarky Puppy.

Il 26, 27 e 28 giugno 2025, tra i suggestivi trulli della città pugliese, patrimonio UNESCO e candidata a Capitale Italiana della Cultura, prenderà vita un evento straordinario. Tre palchi ospiteranno concerti quotidiani, workshop e numerose esperienze interattive, con artisti da tutto il mondo in un’atmosfera di condivisione e comunità.

Il GroundUP Music Festival sbarca in Europa

Per la prima volta nella sua storia, il GroundUP Music Festival di Miami — definito dal New York Times “uno dei migliori 10 eventi musicali del decennio” — attraversa l’oceano e sceglie Alberobello per il suo debutto europeo.

Questa pittoresca cittadina pugliese, sito UNESCO e patrimonio mondiale dell’umanità, è famosa per i suoi antichi trulli, autentico gioiello architettonico in pietra. Alberobello è anche candidata a Capitale Italiana della Cultura 2027 con il progetto “Pietramadre”.

Il festival è prodotto da Bass Culture e TEMA – The European Music Agency, con la direzione artistica di Michael League e Snarky Puppy.

Tre giorni di musica, arte e interazione

Il festival animerà il cuore di Alberobello con tre palchi situati nelle piazze del centro storico, facilmente raggiungibili a piedi. Il pubblico potrà immergersi in un’esperienza unica fatta di concerti, workshop ed eventi interattivi, seguendo la formula che ha reso il GroundUP Music Festival di Miami un appuntamento imperdibile negli ultimi nove anni.

Gli Snarky Puppy si esibiranno ogni sera, accompagnati da ospiti speciali. Il palco principale, situato nella Villa Comunale di Alberobello, sarà il cuore pulsante dell’evento, ospitando tre concerti al giorno. Oltre alla performance degli Snarky Puppy — super band americana guidata da Michael League, vincitrice di 5 Grammy Awards — saliranno sul palco alcuni tra i più innovativi musicisti italiani e internazionali, oltre a una selezione di artisti di fama mondiale.

Video del brano Binky della band Snarky Puppy

I vantaggi degli abbonamenti VIP

Oltre ai tre concerti sul main stage, ciò che rende unico il GroundUP Music Festival è l’interazione tra pubblico e artisti. Per questo motivo, saranno allestiti due palchi aggiuntivi (nelle aree di Aia Piccola e Trullo Sovrano), dove si terranno concerti esclusivi per gli abbonati VIP. Ogni giorno, un artista diverso si esibirà in spettacoli intimi e inediti.

Inoltre, gli abbonati VIP (disponibili in quantità limitata) avranno accesso privilegiato a esperienze interattive, tra cui chat, interviste, workshop e masterclass, elementi distintivi del GroundUP Music Festival da oltre un decennio.

Vendita Abbonamenti VIP su Ticketone e Ticketmaster.

Maggiori informazioni sul sito dell’evento