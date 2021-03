Smile now cry later, il nuovo singolo di Prhome

Dopo il successo di El Regreso, che aveva sancito il suo ritorno sulla scena dopo quasi dieci anni, e dopo l’ambizioso progetto che ha riunito moltissimi artisti della scena West Coast Europea (European Riders), il rapper di Rovigo Prhome (conosciuto per aver introdotto lo stile west coast e chicano in Italia dal ’99), presenta al pubblico il suo nuovo singolo per True Life Records.

“Smile now cry later”, prodotto da Mr. Ferox (artista Tedesco già presentato in European Riders) e post-prodotto al Radice Sonora Studio di Simone Cerchiaro, è il secondo singolo che farà parte del disco ufficiale di prossima uscita dal nome Hotel Killafornia.

Il brano, su un tappeto sonoro tipicamente Hip Hop – West Coast, parla di coraggio, di come affrontare la paura e della costanza che serve per raggiungere risultati, lottando finché si hanno energie. “Smile now cry later” simboleggia la forza d’animo, l’attitudine, la consapevolezza e lo spirito della famiglia.

Nel video, per la regia di Alessandro Ferri, troviamo fra le comparse il rapper Arduz e uno dei capi più belli della collezione True Life Clothing: la maglietta del designer Zisto con la scritta Smile now Cry later.

Il singolo, potente nel suo genere, ha contenuto e stile. Il video clip, curato ma semplice, ne accompagna il mood attraverso pathos e valori di True Life Hip Hop.