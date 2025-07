SMASH INTO PIECES tornano con il nuovo brano “Broken Halo”

Smash Into Pieces, i giganti del rock cinematico svedese, tornano con Broken Halo, un inno mozzafiato che fonde conflitto, resilienza e redenzione nel loro inconfondibile stile: una miscela esplosiva di riff monumentali, produzione futuristica ed emozioni allo stato puro.

Dopo l’uscita del loro ultimo album, la band si lancia in un ambizioso tour mondiale che attraversa Europa, Asia e Stati Uniti, infiammando oltre 25 festival, tra cui Rock am Ring, Download Festival e Graspop.

Con hit da classifica come Six Feet Under (doppio platino) e Heroes Are Calling (certificato oro in poche settimane), gli Smash Into Pieces continuano una scalata vertiginosa. La loro estetica apocalittica e lo storytelling cinematografico – visti all’opera nell’acclamato progetto Arcadia World – hanno consolidato il loro status come una delle band più originali e innovative del panorama rock contemporaneo.

Con oltre un miliardo di stream e visualizzazioni e una presenza radiofonica globale inarrestabile (oltre 40.000 passaggi solo nel 2024), la loro crescita è travolgente. I successi ottenuti nelle competizioni svedesi per l’Eurovision – top 3 nel 2023 con Six Feet Under e nel 2024 con Heroes Are Calling – non fanno che confermare ciò che i fan già sanno: gli Smash Into Pieces sono qui per restare.

Guarda il video Broken Halo

La data italiana del tour:

Gli Smash Into Pieces arriveranno fra noi per un’unica data a metà settembre. Inutile dire che sarà un evento strepitoso.

18 SETTEMBRE 2025 al LEGEND CLUB

viale Enrico Fermi, 98, 20161 Milano

La prevendita dei biglietti è disponibile sul sito