“Sliding doors” è il primo album del cantautore bolognese Giorgio Bassi, presentato ufficialmente il 31 Maggio al prestigioso Bravo Caffè di Bologna con una formazione trio: Giorgio Bassi (voce), Renato Droghetti (pianoforte) e Leo Meconi (chitarra, giovane talento il cui “padrino musicale” è Dodi Battaglia e che ha suonato con Bruce Springsteen).

Dopo il buon riscontro ottenuto con il singolo “California Riccione” (etichetta SanLucaSound), presente nelle classifiche indipendenti radiofoniche, ecco che arriva il primo progetto discografico completo, un album che racchiude 10 canzoni scritte dall’artista, che vanta in passato anche molte collaborazioni importanti, una su tutte quella con il grande Pierangelo Bertoli.

“Sliding doors” è un disco dove il tema del titolo è costantemente presente: ogni giorno tutte le persone sono obbligate a prendere decisioni, scartando strade a favore di altre, succede sul lavoro, in amore, nel quotidiano accavallarsi di situazioni da gestire. Ogni canzone dell’Album ha una sua ben precisa identità, è una storia a sé.

Ascolta il disco https://bfan.link/sliding-doors

Giorgio Bassi: -Quando nel 2020 è arrivato il “COVID” ed è stato deciso dalle autorità il primo “Lockdown”, io stavo cercando musicisti per un nuovo progetto da portare sui palcoscenici della mia città. Tutto rinviato, tutto fermo, tutto molto incerto. Unica risorsa tanto tempo a disposizione, che per un cantautore si traduce immediatamente in voglia di scrivere canzoni nuove. La mia produzione in quei giorni si è rivelata subito interessante e un po’ di ruggine accumulata negli ultimi anni se n’è andata piuttosto rapidamente. Forse è stato proprio allora che ha preso corpo il desiderio di fare finalmente un “disco tutto mio” ed è nata la decisione di mettere insieme 10 canzoni per “Sliding doors”.

Ho incontrato Manuel Auteri, collega cantautore e musicista, proprietario della “SanLucaSound” che, parallelamente, produce artisti per l’omonima Etichetta discografica. Gli ho fatto ascoltare la mia produzione più recente e il suo “entusiasmo contagioso” mi ha convinto a portare avanti questa idea di un progetto discografico personale. Al progetto si è unito Renato Droghetti, suo principale collaboratore, grande arrangiatore e musicista davvero entusiasmante, sensibile, pieno di idee vincenti e particolarmente in sintonia con le mie atmosfere preferite.

Track list:

Tira fuori un sogno

California Riccione

La luna di Mario (feat. Silvia Donati)

Sliding Doors

La vita va spesa

Il tempo non ha tempo

Troppo buoni

Tra l’anima e il cuore

Parlami

Negli occhi della gente

https://www.youtube.com/watch?v=XJE0FARQgwA Biografia

Giorgio Bassi è un cantautore della “vecchia scuola”, Bolognese purosangue, cresciuto artisticamente alla fine degli anni 70 in quei luoghi della città che divennero di culto per gli amanti del genere e fucine di talenti, uno tra tutti l’Osteria delle Dame.

Negli anni 80, conosce Pierangelo Bertoli con il quale inizia un rapporto di amicizia e di collaborazione artistica che culmina nel 1984 con l’inserimento di un suo pezzo, “L’odore del porto”, all’interno del disco “Petra”.

Negli stessi anni Giorgio apre quasi tutti i concerti di Bertoli e, in quel periodo, Marco Dieci, tastierista e co-autore di molti successi di Bertoli, lo segue come produttore artistico. Nel 2021 entra in contatto con il cantautore/discografico Manuel Auteri e il produttore Renato Droghetti.Inizia così il percorso con SanLucaSound che lo porta alla realizzazione del suo primo disco di prossima uscita, anticipato dal singolo “California Riccione” (produzione artistica: Renato Droghetti e Giorgio Bassi). Altre collaborazioni di rilievo: Silvia Mezzanotte, Barbara Cola, Edoardo De Angelis, Umberto Tenaglia, Claudio Sanfilippo, Saverio Porciello e Silvia Donati.