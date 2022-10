Siriana: “Voltare pagina” se una relazione è in bilico

Malgrado in una relazione tutto sembra che vada per il meglio, a volte si insidiano dei “tarli mentali” che, all’ interno di una coppia, spingono ad una profonda riflessione:”Quello che sto provando è vero amore oppure è una momentanea ossessione dalla quale non saprei come uscirne in futuro?”.

Questa è la tematica del nuovissimo brano della cantautrice romana Siriana.

Una domanda che puo’ insorgere in tutte le coppie e la risposta potrebbe rafforzare o incrinare l’ iter della vita sentimentale dei due partner.

La cantautrice afferma:” Questo amore (se si può chiamare “amore” ancora non lo so), ha iniziato a darmi fastidio perché non riuscivo più a guardare altro che lui e quindi ho sentito il bisogno di liberarmi e di voler pensare che forse un’altra persona potesse essere quella giusta.”



Il brano da il via al nuovo percorso musicale di SIRIANA: “Voltare pagina” è un pezzo molto sensibile e musicalmente dolce dove l’ interprete sottolinea i momenti piu’ salienti del brano calibrando magistralmente la sua espressione: raccontare in musica un sentimento puro e sincero non è sempre facile ma SIRIANA riesce a farlo con disinvolura diremmo quasi in modo naturale regalando all’ascoltatore un’emozione diretta e autentica.

SIRIANA è una giovanissima e poliedrica artista che si propone oltre che col canto, anche con la danza e la recitazione: spesso nelle sue esibizioni live, fonde questi 3 mondi, riscuotendo l’ approvazione del pubblico.

Per la cantautrice, l’ arte è un mezzo per raggiungere la propria interiorità e quindi ha un effetto positivo sia per se stessa che per chi la segue.

Il percorso canoro di SIRIANA, inizia con il singolo “Voltare pagina”, da lei composto e pubblicato su Label “Edit Music Italy” con Ed. Mus. “Caramella Blues”. Il brano è arrangiato da Fabrizio Palma e Francesco Valente e vede la direzione artistica è di Angelo Petruccetti, (noto frontman della “Little Tony Family”): è distribuito in tutto il mondo da “Believe S.p.A.”.