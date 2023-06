“Sintonia” è il nuovo album di Piro

Esce venerdì 16 giugno con distribuzione The Orchard, “Sintonia”, il nuovo album di Piro (al secolo Alberto Piromallo Capece Piscicelli). Anticipato dai singoli “Lampo” e “Milioni”, il disco del cantautore romano ci accompagna in una profonda riflessione sul concetto di compatibilità, in un continuo susseguirsi di emozioni contrastanti che sfociano in “Notturno”, una cover di Riccardo Cocciante che ricorda il giusto senso dell’equilibrio e cosa lo mantiene alla base.

“Sintonia è una riflessione sulla compatibilità, in cui i profumi dell’estate sono presenti quasi costantemente. I titoli sono tutti di una parola, cercando di essere immediati e anonimi allo stesso tempo. Partendo da idee musicali scarne nell’arrangiamento e ricche nell’armonia, le canzoni si sono poi caratterizzate man mano in fase di produzione. I testi portano l’immaginazione continuamente in alto e in basso, come sulle montagne russe, prima nello sconfinato e poi nel familiare, prima vicino e poi lontano. Ogni brano dovrebbe farci chiedere quanto i protagonisti siano compatibili o meno, oppure in quale punto preciso si trovino all’interno di un’evoluzione di percorso più ampia.” Scopri l’album su Spotify

Tracklist: 1. Effetto 2. Ponti 3. Milioni 4. Florida 5. Dedica 6. Lampo 7. Notturno Credits: Voci, musiche e testi: Alberto Piromallo Produzione artistica, mix e master: Lorenzo Ceci e Andrea Allegritti (Sinopia Creative) Grafiche: Cecilia Minasi Foto: Emma Robb

BIO: Alberto Piromallo Capece Piscicelli è Piro. Nasce a Roma il 14 maggio 1991, inizia a suonare la chitarra alle elementari e successivamente anche a prendere lezioni di canto. Approfondendo in particolare la conoscenza dei cantautori italiani, ma non solo, si innamora soprattutto di Lucio Battisti e dei Radiohead. Si laurea al DAMS con l’indirizzo “Organizzazione eventi” e in quel periodo scopre ed ascolta anche gli artisti del panorama indipendente. Lasciata a metà la magistrale in musicologia, per tre anni lavora come cuoco a Roma in ristoranti di cucina gourmet, per poi iniziare ad interessarsi anche al mondo delle risorse umane. Fino al 2017 scrive e canta in italiano all’interno di un gruppo rock, gli ELLEPPì, con cui fa uscire un album nel 2016: “Le Due e 1/4”. Durante la pandemia esce il suo primo album da solista: “Eroi del 2020”. Dopo tre anni torna con nuovi brani, limitando l’utilizzo dei sintetizzatori e delle drum machine al quale ci aveva abituati e riportandoci ad atmosfere più confortevoli. Dopo i due singoli “Lampo” e “Milioni”, il 16 giugno 2023 esce l’album “Sintonia”. Instagram Spotify Facebook YouTube