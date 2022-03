SINTESI “Un po’ caotica” è il nuovo inedito della giovane cantautrice protagonista a Castrocaro

L’accettazione di sé e del proprio carattere con spirito autoironico

in radio dal 25 marzo

«“Un po’ caotica” è la definizione migliore di come mi sono sempre sentita internamente ed esternamente. Anche a momenti nevrotica e incasinata se devo dirla tutta» Sintesi

La canzone nasce dalla consapevolezza che questa parte del carattere dell’artista ci sarà sempre e quindi occorre accettare che esista insieme a tutto il resto. C’è una vita intera per sbagliare, è normale farlo e non bisogna rimuginarci troppo sopra, ma semplicemente prendersi il meglio di quello che ci dà, ammettendo che la perfezione non esiste e la noia è dietro l’angolo.

Radio date: 25 marzo 2022

Etichetta: Orangle Records – Musicantiere

www.oranglerecords.com

www.laltparlante.it

LINK SOCIAL

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ssintesi/

SPOTIFY: https://open.spotify.com/artist/4w2jTtaCEQsUuEvuiUzvtV

BIO

Camilla Giorgia Bernabò, 18 anni appena compiuti, nasce a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Il nome d’arte è “Sintesi” in modo autoironico, visto che sempre le hanno detto di parlare meno. A maggio 2021 ha pubblicato il suo primo inedito “Astronauta”, prodotto e arrangiato da Alessandro Di Dio Masa per Musicantiere Toscana. Partecipa al Festival delle Alpi Apuane classificandosi seconda e vincendo il premio “Miglior Arrangiamento”. Successivamente si iscrive al Festival di Castrocaro classificandosi prima ex aequo. Inizia a studiare canto, dando seguito alla passione per la musica, lo spettacolo e qualsiasi forma d’arte che ha da quando è piccola. Scrive canzoni per il bisogno di sfogare gli infiniti pensieri che le passano ogni giorno per la testa. L’arte in generale, ma in particolare la musica, sono “il suo modo di stare al mondo”. Il suo progetto artistico ha l’obiettivo di unire i suoni elettronici al cantautorato italiano. In tutto questo vuole inserire però la sua personalità e la sua creatività, cercando di portare qualcosa di nuovo nel panorama musicale. La cosa fondamentale per lei è riuscire a comunicare attraverso la sua musica Attualmente è impegnata in studio con il suo produttore e manager Alessandro Di Dio Masa per la creazione e gli arrangiamenti di nuovi inediti.