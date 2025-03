“Singolarità Nuda” nuovo album di COSIMO BIANCIARDI e Intima PsicoTensione

Pubblicato “Singolarità Nuda“, il nuovo album di inediti di Cosimo Bianciardi & Intima PsicoTensione. Il progetto propone un rock d’autore dalle sfumature che spaziano dal jazz alle influenze electro-pop, intrecciando sonorità classiche con un tocco futuristico.

Un viaggio tra astrofisica e introspezione

Il titolo “Singolarità Nuda” si ispira a un concetto astronomico: la singolarità è quell’entità che, secondo gli astrofisici, esisterebbe all’interno di un buco nero se questo fosse privato dell’orizzonte degli eventi, rendendola osservabile dall’esterno.

Questa metafora scientifica diventa il filo conduttore dell’album, che esplora nuovi percorsi introspettivi, rimanendo fedele al tema della psiche, tanto caro al progetto Intima PsicoTensione. L’universo sonoro dell’album si arricchisce di soluzioni elettriche ed elettroniche, con arrangiamenti ancora più elaborati, curati dalla sensibilità artistica di Fabrizio Orrigo.

Cosimo Bianciardi ha detto:

“Questo è il disco della discesa ancora più in profondità nell’universo della mia psiche! Ho ‘scomodato’ l’astronomia per creare una grande metafora riconducibile al mio ‘super io’, attingendo come sempre al mio vissuto, alle mie instabilità, mettendomi ancora più nudo alla continua ricerca dell’equilibrio.”

Video del brano “STADI EVOLUTIVI”

Biografia

Cosimo Bianciardi & Intima PsicoTensione è un progetto musicale nato nel 2015, ideato e guidato da Cosimo Bianciardi (Kaostributo, Le Mòn). La band propone un rock raffinato e incisivo, arricchito da sfumature jazz e prog, con testi in italiano che esplorano l’introspezione umana attraverso suggestioni sottili e non sempre esplicite.

Un sound unico

La produzione artistica, firmata da Fabrizio Orrigo (Otto’P’Notri, Paolo Benvegnù, Motoreimmobile), si distingue per un approccio più rock band che cantautorale.

Dopo l’esordio con l’album elettroacustico I.P.T. (settembre 2019, distribuzione Audioglobe), accolto con entusiasmo dalla critica, il gruppo ha lavorato durante la pandemia al nuovo album “Singolarità Nuda”, ampliando il proprio sound con timbriche elettriche ed elettroniche e arrangiamenti più complessi.

Successi e collaborazioni

Con il brano “A gravità zero”, la band ha raggiunto le finali nazionali di Sanremo Rock 2021, esibendosi sul prestigioso palco del Teatro Ariston.

Il repertorio live attuale unisce i brani del nuovo album a pezzi selezionati da I.P.T., offrendo uno spettacolo intenso e coinvolgente.

Per le registrazioni in studio, il nucleo della band, formato da Bianciardi e Orrigo, ha collaborato con: Umberto Bartolini (Otto‘P’ Notri, Andrea Chimenti) per la sezione ritmica, Vincenzo Zingaro alle chitarre, Luca Cantasano (Diaframma) al basso e stick bass.