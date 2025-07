“Sindrome di Stoccolma” è il nuovo singolo di AMADO, fuori da venerdì 27 giugno 2025 per Indaco Records (in distribuzione The Orchard): un brano energico che mischia chitarre quasi punk a un testo poetico e visionario. Tra archi immaginari, fughe in Brasile e riflessioni esistenziali, racconta di risvegli improvvisi e coerenze tradite. Un sound ruvido ma intenso, pensato per chi ama la musica italiana che rompe schemi e mescola rabbia e poesia. Da ascoltare a tutto volume, sognando di scappare altrove.

SCOPRI IL BRANO: https://orcd.co/amado_sindromedistoccolma

Prodotto da Narduccey

Chitarre di Narduccey

Basso di Andrea Senis

Batteria di Loris Grattarola

Mix e master di Alessio Senis presso Rosenhouse Studios

Copertina di Giulia Curti

BIO AMADO: Amado, classe 1993, è un cantautore della Riviera dei Fiori dalla cultura cosmopolita ma ben radicato nella sua terra. Le sue influenze vanno dai poeti del suo Brasile fino al brit pop. Dopo il buon successo di “Riviera Airlines“, suo LP prodotto da Narduccey, tante novità musicali sono previste per il 2025.

