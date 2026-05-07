Simone Rubino a “Maggio della Musica” (Napoli, 7 maggio)

Il percussionista torinese, Simone Rubino, vanta una carriera di assoluto prestigio , sotto la direzione di maestri come Zubin Mehta, Gustavo Gimeno, Tugan Sokhiev, Manfred Honeck, Tan Dun, Michael Sanderling, Antonello Manacorda, Kristian Jarvi, Elim Chan, Maxime Pascal e Francesco Angelico.

“Il modo in cui gestisce, maneggia, suona e accarezza i vari strumenti a percussione dell’orchestra da l’impressione che Simone Rubino sia in grado di ottenere ogni sfumatura timbrica immaginabile”(Neue Zurcher Zeitung).

“Cosa lodare di più l’incredibile abilità con cui esegue rulli tuonanti sui tamburi, tom e bonghi, quella con cui fa risuonare i claves o quella con cui danza attorno allo xilofono? O ancora la sensibilità grazie alla quale il suono dei gong, dei campanelli e dei piatti si fonde con quello dei violini e dei fiati?” (Isabel Herzfeld Der Tagesspiegel).

Le sue performances alla marimba, strumento affascinante e ancora poco consueto in ambito concertistico, spaziano tra Rameau, Vivaldi e Bach. In particolare, il programma prevede:

– Johann Sebastian Bach – Suite per liuto in Mi minore, BWV 996 (1708-1717); Tre Suite per violoncello solo

(1717-1723);

– Jean-Philippe Rameau – Allemande e Sarabande dalla Suite per clavicembalo in La minore (1728);

– Antonio Vivaldi – Vedrò con mio diletto dall’opera “Il Giustino” (1724).

Video di repertorio “Water Spirit”

Informazioni

Data: giovedì 7 maggio 2026 ore 20:00

Località: Villa Pignatelli – Riviera di Chiaia, 200 – Napoli

Contatti: 392-9161691 – 392-9160934 – maggiodellamusica@libero.it

Prevendita: Concerteria.it