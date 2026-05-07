“SIMON PHILLIPS & PROTOCOL 6” – dal vivo a Terni il 14 maggio

Sarà Simon Phillips, leggenda della batteria e figura di riferimento della scena internazionale, a chiudere la XXII stagione di Visioninmusica. Il concerto di Simon Phillips & Protocol 6 è in programma giovedì 14 maggio 2026 alle ore 21.00 all’Auditorium Gazzoli di Terni.

Con Protocol 6, Phillips, prosegue una ricerca musicale nel solco dei brani capolavoro degli anni ’70: “Romantic Warrior” (Return to Forever), Heavy Weather (Weather Report), fino a Spectrum di Billy Cobham. Questa eredità viene reinterpretata in un linguaggio attuale, dinamico e ricco di idee.

La band che accompagna Phillips è composta da Alex Sill alla chitarra, Otmaro Ruiz alle tastiere, Ernest Tibbs al basso e Phillip Whack ai sassofoni. Un ensemble affiatato che, guidato dalla potenza e precisione della batteria di Phillips, sviluppa un interplay continuo, dando vita a strutture complesse e a una narrazione musicale intensa.

Le nuove composizioni segnano un’evoluzione nella scrittura: brani costruiti attorno a una forte centralità melodica, con forme che richiamano la canzone pur mantenendo una notevole complessità ritmica e armonica. Phillips definisce questo approccio “progressive jazz”, una sintesi personale tra l’energia del rock e la libertà espressiva del jazz.

Video del brano “Andromeda”.

Cenni biografici

In oltre cinque decenni di carriera, Simon Phillips ha dimostrato una straordinaria capacità di adattarsi a qualsiasi contesto musicale. Precisione, intensità ed emozione sono i tratti distintivi del suo suono.

Già in adolescenza si costruisce una solida reputazione nella scena londinese, partecipando a numerose sessioni di registrazione. Intorno ai vent’anni ha già collaborato con artisti iconici come Jeff Beck, Jack Bruce, Pete Townshend, Al Di Meola, Jon Anderson, Jan Hammer, Stanley Clarke, Jon Lord, Mike Oldfield e Brian Eno, molti dei quali pionieri della fusion tra la fine degli anni Sessanta e la metà dei Settanta.

A queste esperienze seguono importanti registrazioni e tournée con Mick Jagger, Asia, The Who, Gary Moore, Joe Satriani e altri grandi nomi. La prematura scomparsa di Jeff Porcaro segna una svolta decisiva: Phillips entra nei Toto, con cui suona per 21 anni (1992–2014), partecipando a dieci album e a numerosi tour mondiali. Parallelamente, collabora anche a progetti guidati da Steve Lukather, Michael Schenker, Derek Sherinian e altri.

Informazioni

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