Silvia Donati & Nova 40 – Vortice

Note frizzanti, un pizzico di sonorità elettroniche contrapposte a ricche sonorità analogiche, tanto latino-brasiliano; non mente il titolo, Vortice, di questo lavoro della bravissima Silvia Donati che però, a dire il vero in tutta onestà, non è titolare al 100% di tutto il merito, che condivide con i Nova 40.

Il lavoro è infatti un classico esempio di fattivo e proficuo lavoro di squadra tra la nostra Silvia e diversi altri eccellenti collaboratori, Massimo Greco, nella triplice veste di trombettista ma anche di autore e arrangiatore di alcuni brani dell’album, Maurizio Piancastelli, anch’egli trombettista, compositore e arrangiatore, Alessandro Meroli, flautista e saxofonista-baritono, il trombonista Massimo Zanotti, il chitarrista Giancarlo Bianchetti, il contrabbassista Christian Lisi, Roberto Rossi, batterista, cantante e coautore, con la partecipazione del cantante Nelson Machado oltre che delle coriste Barbara Giorgi e Monica Dardi.

Non amo le liste e i confronti tra nomi ma, per presentare bene Silvia Donati a chi non la conoscesse ancora, è utile ricordare che ha partecipato a diverse trasmissioni radiofoniche e televisive, in Italia e all’estero, e anche qualche altra collaborazione eccellente; ha infatti cantato e composto testi con Nicola Stilo, collaborato con Toninho Horta, Barbara Casini, Stefano Bollani e Roberto Gatto. Ha inoltre partecipato a spettacoli vari su diversi palcoscenici assieme a moltissimi altri jazzisti di grande calibro, quali Roberto Taufic, Gabriele Mirabassi, Achille Succi, Andrea Pozza, Ares Tavolazzi e molti altri.

Con questo Vortice ci troviamo di fronte a un disco di genere latin-jazz davvero sorprendente, nel quale abbondano Samba e Bossa Nova, e dove un solo brano dell’album è firmato dall’unico vero brasiliano D.O.C. Jorge Ben Jor.

Per il resto, gli autori, gli arrangiatori, i musicisti e i cantanti che compongono questa formazione Nova 40, sono tutti italiani e questo a conferma del fatto che questi artisti hanno saputo introiettare e fare propri completamente il feeling e il groove della musica popolare brasiliana.

E’ sorprendente come, ascoltando questi brani per la prima volta e senza conoscere altro del disco, non si possa minimamente intuire né sospettare che esso è interamente concepito, progettato e realizzato in Italia da italiani che riescono a riproporre e trasmettere la raffinatezza e la ricercatezza proprie del latin-jazz, e della Bossa Nova in particolare, d’autore.

La prestazione artistica di Silvia Donati è assolutamente ineccepibile, mostra notevoli passione e trasporto nel proporre i suoi brani con maestria ed esperienza.

Una vera chicca da non perdere per gli amanti del genere.

TRACKLIST:

1. Parece Vortice (Giuseppe Lisi, Roberto Rossi, Silvia Donati) – Silvia Donati, voce – Giancarlo Bianchetti, chitarra – Roberto Rossi, batteria, percussioni e voce.

2. Fale Claro (Roberto Rossi, Giancarlo Bianchetti, Maurizio Piancastelli, Silvia Donati) – Silvia Donati, voce – Alessandro Meroli, flauto – Maurizio Piancastelli, tromba – Giancarlo Bianchetti, chitarra – Roberto Rossi, batteria e percussioni.

3. Mantener A Calma (Massimo Greco, Silvia Donati) – Silvia Donati, voce – Massimo Greco, tromba – Roberto Rossi, batteria.

4. Sim Ou Nau (Massimo Greco, Silvia Donati) – Silvia Donati, voce – Nelson Machado, voce – Barbara Giorgi, voce – Monica Dardi, voce – Alessandro Meroli, flauto e sax baritono – Massimo Greco, tromba – Massimo Zanotti, trombone – Giancarlo Bianchetti, chitarra – Christian Lisi, contrabbasso – Roberto Rossi, batteria e percussioni.

5. Asas De Veludo (Dora Schillizzi, Silvia Donati) – Silvia Donati, voce.

6. Wide (Arianna Scartozzi, Silvia Donati) – Silvia Donati, voce – Massimo Greco, tromba – Giancarlo Bianchetti, chitarra – Christian Lisi, contrabbasso – Roberto Rossi, batteria.

7. Toda Colorida (Jorge Ben Jor) – Silvia Donati, voce – Massimo Greco, tromba e arrangiamenti – Massimo Zanotti, trombone – Alessandro Meroli, sax baritono.

8. Xeque Mate (Dora Schillizzi, Roberto Rossi) – Silvia Donati, voce.

9. Sampinho (Roberto Rossi, Giancarlo Bianchetti, Massimo Greco, Silvia Donati) – Silvia Donati, voce – Alessandro Meroli, flauto – Massimo Greco, tromba – Massimo Zanotti, trombone – Giancarlo Bianchetti, chitarra – Roberto Rossi, batteria e percussioni.

10. Apaixonada (Massimo Greco, Silvia Donati) – Silvia Donati, voce – Alessandro Meroli, flauto – Giancarlo Bianchetti, chitarra – Christian Lisi, contrabbasso – Roberto Rossi, batteria e percussioni.

11. Holland (Giuseppe Lisi, Silvia Donati) – Silvia Donati, voce

LINKS:

Silvia Donati Facebook: https://www.facebook.com/silvia.donati.3939

IRMA Records Facebook: https://www.facebook.com/irmarecordsit

IRMA Records Instagram: https://www.instagram.com/irmarecordsit/

IRMA Records Sito ufficiale: https://www.irmagroup.com/