SILVIA DONATI & NOVA 40: “VORTICE” è il nuovo album

Presente su tutte le piattaforme digitali e in copia fisica da venerdì 12 febbraio 2021

Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in copia fisica da venerdì 12 febbraio 2021, Vortice è il nuovo album, prodotto dall’etichetta Irma Records, firmato Silvia Donati & Nova 40. Questo progetto nasce grazie all’entusiasmo di Riccardo Rinaldi (Ohm Guru) e Ninfa, che riuniscono eccellenti musicisti per dar vita a un disco fresco, concepito a cavallo fra l’acustico e l’elettronico, album pregno di marcate colorazioni jazz, latin jazz brasiliano (principalmente bossa nova e samba) e tanto altro ancora. Un lavoro corale che vede Massimo Greco in qualità di compositore e arrangiatore, oltre che alla tromba, con il suo suono riconoscibile, nei brani Manter a Calma, Sim ou Não, Wide e Sampinho, Maurizio Piancastelli (tromba in Fale Claro, coautore e arrangiatore di questa composizione), Alessandro Meroli (flauto in Fale Claro, flauto e sax baritono in Sim ou Não, flauto in Sampinho e in Apaixonada, sax baritono in Toda Colorida), Massimo Zanotti (trombone in Sim ou Não, Toda Colorida e Sampinho), Giancarlo Bianchetti (chitarra), Christian Lisi (contrabbasso) e Roberto Rossi (batteria, percussioni, voce in Parece Vortice e coautore di Fale Claro, Xeque Mate e Sampinho), formazione impreziosita dagli ospiti Nelson Machado (voce in Sim ou Não) e dalle coriste Barbara Giorgi e Monica Dardi in Sim ou Não.

Biografia

Cantante dal timbro scuro, riscaldante e ammantante, Silvia Donati è nata Bologna. Ha studiato con le cantanti Martina Grosse Burlage e Laverne Jackson. Poi approda al jazz attraverso la frequentazione di alcuni workshop con Barry Harris, Art Taylor, Rachel Gould, Horace Parlan e Michele Hendricks. Ha fatto parte del quintetto di Marcello Tonolo, Music on Poetry (con Pietro Tonolo, Franco Testa, Alfred Kramer), con il quale ha inciso i dischi Days e Seed Journey, composizioni originali scritte rispettivamente su poesie di Philip Larkin e Gregory Corso. Appassionata da anni di musica brasiliana, è presente come cantante e autrice di testi nell’album Vira Vida di Nicola Stilo con special guest Toninho Horta e, fra gli altri, Barbara Casini, Stefano Bollani e Roberto Gatto. Con il gruppo Siluet vince l’ottava edizione del premio Città di Recanati per le nuove tendenze della canzone d’autore. Il gruppo, interamente femminile, ha al suo attivo apparizioni televisive in programmi come Roxy Bar, 30 ore per la vita, Per amore, Mantova Musica Festival e partecipazioni radiofoniche a Guglielmo 95 con la Banda Osiris e Quelli che la radio di Giorgio Comaschi su Radio RAI. Inoltre, si è esibita al Festival International du Musique Universitaire in Francia e ha tenuto svariati concerti in Albania e in club e teatri in tutta Italia. Insieme al gruppo Arcoiris ha calcato il palco del Festival do Avante di Lisbona, quello del festival jazz di Marostica e nell’ambito di Veneto Jazz presentando il CD Subterranea (IRMA Records, 2004). Collabora stabilmente con StandHard 3io, con il quale ha registrato gli album Singin’ in the Brain (Abeat Records, 2005) e Cocktail Saturno (Gallo Rojo, 2008), quest’ultimo più orientato verso il contemporary jazz. A sancire un’amicizia di lunga data, nel 2012 è uscito un disco di brani originali composti insieme a Sandro Gibellini, Continuando, album per il quale è stata ospite del programma Brasil su RAI Radio 1. Fiancheggiatrice del collettivo El Gallo Rojo, assieme alla formazione Ja Vigiu Plamja, ha inciso To Infinity and Beyond, figura nel disco di Zeno De Rossi intitolato The Manne I Love, mentre con la band The Humans ha registrato It’s Nine O’ Clock. Fra gli altri, ha condiviso il palco al fianco di musicisti blasonati in ambito nazionale e internazionale del calibro di: Jimmy Villotti, Roberto Taufic, Gabriele Mirabassi, Piero Odorici, Carlo Atti, Achille Succi, Andrea Pozza, Renato Chicco, Ares Tavolazzi, Roberto Monti. Più volte inserita nella Top Ten delle migliori voci jazz italiane, ha diretto seminari a Bologna, Mogliano Veneto, Feltre, Orsara e masterclass al conservatorio di Vicenza e Castelfranco Veneto.

TRACKLIST:

PARECE VORTICE (Giuseppe Lisi, Roberto Rossi, Silvia Donati)

Silvia Donati, voce – Giancarlo Bianchetti, chitarra, Roberto Rossi, batteria, percussioni e voce

FALE CLARO (Roberto Rossi, Giancarlo Bianchetti, Maurizio Piancastelli, Silvia Donati)

Silvia Donati, voce – Alessandro Meroli, flauto – Maurizio Piancastelli, tromba – Giancarlo Bianchetti, chitarra – Roberto Rossi, batteria e percussioni

MANTER A CALMA (Massimo Greco, Silvia Donati)

Silvia Donati, voce – Massimo Greco, tromba – Roberto Rossi, batteria

SIM OU NAO (Massimo Greco, Silvia Donati)

Silvia Donati, voce – Nelson Machado, voce – Barbara Giorgi, voce – Monica Dardi, voce – Alessandro Meroli, flauto e sax baritono – Massimo Greco, tromba – Massimo Zanotti, trombone – Giancarlo Bianchetti, chitarra – Christian Lisi, contrabbasso – Roberto Rossi, batteria e percussioni

ASAS DE VELUDO (Dora Schillizzi, Silvia Donati)

Silvia Donati, voce

WIDE (Arianna Scartozzi, Silvia Donati)

Silvia Donati, voce – Massimo Greco, tromba – Giancarlo Bianchetti, chitarra – Christian Lisi, contrabbasso – Roberto Rossi, batteria

TODA COLORIDA (Jorge Ben Jor)

Silvia Donati, voce – Massimo Zanotti, trombone – Alessandro Meroli, sax baritono

XEQUE MATE (Dora Schillizzi, Roberto Rossi)

Silvia Donati, voce – Massimo Greco, arrangiamento orchestrale

SAMPINHO (Roberto Rossi, Giancarlo Bianchetti, Massimo Greco, Silvia Donati)

Silvia Donati, voce – Alessandro Meroli, flauto – Massimo Greco, tromba – Massimo Zanotti, trombone – Giancarlo Bianchetti, chitarra – Roberto Rossi, batteria e percussioni

APAIXONADA (Massimo Greco, Silvia Donati)

Silvia Donati, voce – Alessandro Meroli, flauto – Giancarlo Bianchetti, chitarra – Christian Lisi, contrabbasso – Roberto Rossi, batteria e percussioni

HOLLAND (Giuseppe Lisi, Silvia Donati)

Silvia Donati, voce

