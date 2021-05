SILKE EBERHARD TRIO

Being The Up And Down

Intakt Records

2021



Quarto album in trio per la giovane, sassofonista e clarinettista di Berlino che condeclina il repertorio e il progetto che l’hanno condotta a vincere, lo scorso anno, il prestigioso Berlin Jazz Price. Oltre a tale trio, che vede coinvolti gli stessi partner del disco di debutto (del 2008, su etichetta Jazzwerkstatt), ossia il contrabbassistae il batterista, la musicista ha nel suo palmares anche splendide collaborazioni con Talibam!, Aki Takase, Nikolaus Neuser, Maggie Nicols, Ulrich Gumpert, Wayne Horvitz e Gerry Hemingway, mentre di più largo respiro è il variabile progetto in ensemble, ispirato dalla rilettura, espansa e personale, del workbook di Eric Dolphy.

Quella di Dolphy è, difatti, una delle direttrici cardine su cui fanno leva la scrittura e la prassi esecutiva di “Being The Up And Down”, accoglienti anche evidenti influssi mingusiani e colemaniani. Tuttavia, nelle nove tracce originali (tutte firmate dalla leader) si scopre molto altro.

In primo luogo vige un calibrato equilibro tra retroavanguardia e contemporaneità. Così, lungi dall’essere una pedissequa operazione revivalista, la proposta del trio abbraccia l’urgenza e l’esplosività (anche melodica) del free e del post-bop allineandole a temi e climi obliquamente moderni e inconsueti (vedi il procedere frenetico e battente di Hymne, che scalza, all’improvviso, il flemmatico soliloquio del contrabbasso oppure la serica tropicalità di Zeitlupenbossa).

In secondo ed ultimo luogo, il repertorio (registrato parte in studio e parte dal vivo presso l’A-Trane di Berlino) esprime il superbo interplay del trio, rodato da quasi dieci anni di attività e votato a declinare in modo estremamente fruibile e godibile un idioma jazzistico “sempreverde”, in cui la qualità spettacolare degli spunti tecnici (sia individuali sia collettivi) si lega in modo esemplare al valore squisitamente musicale dell’opera.

Voto: 8/10

Genere: Avant Jazz / Impro

Musicisti:

Silke Eberhard – alto sax, bass clarinet

Jan Roder – double bass

Kay Lübke – drums

Tracklist:

01. U11

02. Strudel

03. Von A nach B

04. Laika’s Descent

05. Hymne

06. Zeitlupenbossa

07. Damenschrank

08. Stray Around

09. Yuki Neko

Links:

Silke Eberhard

Intakt Records