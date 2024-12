“Silence” è il nuovo singolo dei Not My Value

Tornano i Not My Value con un nuovo singolo dal titolo “Silence“, un nuovo capitolo che segue il precedente singolo “Sign Language“, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 6 dicembre 2024. Il brano è un mantra musicale, ispirato al film “La zona d’interesse” (di Jonathan Glazer). Guardando il film durante la lavorazione di Silence, il duo di stanza a Milano si è trovato a riflettere su quanto il male possa diventare normale, invisibile sia agli occhi di chi lo compie, sia a quelli di una società che preferisce non vedere. Questa riflessione ha gettato le basi del brano, esplorando l’immagine del muro – fisico e metaforico – che costruiamo ogni giorno, anche rifugiandoci dietro i nostri schermi e telefoni. “Silence” è quindi a metà tra un’ammissione di colpa collettiva e un momento di silenzio rispettoso per tutte le cose che non stanno funzionando nel mondo. È un invito a fermarsi, a prendere coscienza e a guardare senza distogliere lo sguardo.

Abbiamo creato Silence come una pausa consapevole, un invito a guardare oltre i muri che ci costruiamo. La parte musicale del brano è nata quasi per caso, evolvendosi da un pezzo completamente diverso su cui stavamo lavorando. Un giorno, durante la preproduzione, abbiamo isolato i cori e ascoltato in solo. Ci hanno colpito profondamente: sembravano evocare qualcosa di misterioso e potente, un richiamo lontano. Da lì è nato Silence: quei cori sono stati modificati, pitchati e stretchati fino a diventare il cuore pulsante del pezzo, dando vita a un sound meditativo e profondo che incarna perfettamente il suo significato.

Abbiamo registrato il brano in studio da Lele Battista e abbiamo scelto di non usare molto riverbero sulla voce principale, per mantenerla nuda ed essenziale, sussurrata ma al tempo stesso presente. Ascoltando attentamente, si può percepire che la voce principale è sostenuta da una voce pitchata all’ottava bassa, quasi impercettibile, ma che dona forza e sostegno. L’ambiente musicale e la voce pitchata sono oscuri, in contrasto con la voce principale, eterea e leggera. Metaforicamente, questa voce delicata si fa spazio in un mondo in rovina per denunciare la situazione. Solo fermandosi e ascoltando attentamente, si percepisce la voce pitchata, proprio come solo fermandosi nella nostra quotidianità possiamo renderci conto di come rischiamo di diventare insensibili a ciò che ci circonda, continuando a vivere nel nostro piccolo mondo senza accorgerci che, poco lontano, accadono cose che non dovremmo ignorare.

SCOPRI IL BRANO:

Direzione artistica: Lele Battista

Mix e master: Francesco Ciccio Ingrassia

Artwork cover: Christian Boragine

BIO:

“Not My Value” non è solo un nome, è un vero e proprio manifesto. Con questa scelta, Lisa e Claudio hanno voluto sottolineare l’importanza di andare oltre la musica. “Non il mio valore” è un promemoria per loro stessi di non identificarsi esclusivamente con la loro arte, ma di riconoscere la propria umanità e i propri valori al di là della creazione musicale. Questo distacco terapeutico ha permesso loro di approcciarsi alla musica con una maggiore libertà e sensibilità.

