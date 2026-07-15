Sile Jazz, Face of the Bass Clef: il 16 luglio omaggio a Coleman

Giovedì 16 luglio, a Sile Jazz l’Auditorium Santa Caterina di Treviso ospita Ornetrio Tangheri e i Lestofanti della 19F, formazione che rilegge il repertorio di Ornette Coleman in una nuova produzione firmata nusica.org.

Sile Jazz, il repertorio di Coleman all’Auditorium Santa Caterina

Prosegue il percorso di Sile Jazz – Altri Argini, rassegna diffusa organizzata da nusica.org lungo il corso del Sile tra le province di Treviso e Venezia, con la direzione artistica di Alessandro Fedrigo.

Giovedì 16 luglio, alle 21.00, l’Auditorium Santa Caterina di Treviso ospita, in collaborazione con Asolo Musica, il trio Ornetrio Tangheri e i Lestofanti della 19F, composto da Paolo Jus al basso, Mariano Bulligan al violoncello e Giorgio Giacobbi al sax tenore.

Il progetto, intitolato Face of the Bass Clef e pubblicato da nusica.org nel 2026 come quarantesimo album, nasce da una ricerca musicale avviata da Paolo Jus attorno al repertorio di Ornette Coleman, affrontato non come semplice omaggio ma come materiale da rimettere in gioco attraverso scrittura e improvvisazione. Il titolo richiama The Face of the Bass, brano dello stesso Coleman, e definisce la prospettiva del progetto, costruito a partire dalla chiave di basso: un trio essenziale e compatto, con un baricentro timbrico nel registro grave e un continuo dialogo tra libertà improvvisativa e rigore cameristico.

Il repertorio attraversa diversi gradi di equilibrio tra scrittura e improvvisazione: brani come Lonely Woman, riletto in una forma quasi interamente scritta, convivono con episodi come The Sphinx, dove un tema cameristico rigoroso apre a un’improvvisazione resa più libera proprio dalla scrittura che la precede, fino a W.R.U., dove il tema funziona come punto di partenza per una costruzione che si sviluppa in tempo reale, guidata dal dialogo tra i tre strumenti.

Il festival si avvia intanto verso il proprio epilogo: sabato 25 luglio, con partenza alle 18.00 da Portegrandi di Quarto d’Altino, la Crociera Jazz in Laguna chiuderà l’edizione 2026 di Sile Jazz, accompagnata dall’Ensemble Due Fiumi.

Sile Jazz: informazioni e biglietti

16 luglio – Auditorium Santa CaterinaBiglietto: € 10,00Ridotto giovani fino a 25 anni e soci Asolo Musica: € 5,00Prevendita #saltalacoda su www.boxol.it/asolomusica

In caso di maltempo consultare le pagine Facebook e Instagram di Sile Jazz per aggiornamenti.

Sile Jazz è organizzato da nusica.org con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto, con il patrocinio dei Comuni di Treviso, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Marcon, Mogliano Veneto, Morgano, Quarto d’Altino, Quinto di Treviso, Silea e Vedelago.

Main sponsor: CentroMarca Banca.

In collaborazione con Quindici, BHR Treviso Hotel, Degusto, TrevisoStampa, Longato Pianoforti, Stefanato Navigazione, Asolo Musica Veneto Musica, OpenCanoe OpenMind, Rocking Motion, Ground Action, Venice Trail, Scuola di Musica Andrea Luchesi, Oooh.Events, Agenzia Fuoriclasse.

Sile Jazz aderisce alla rete nazionale I-Jazz, a Europe Jazz Network ed è riconosciuto tra i festival del circuito Jazz Takes The Green per il proprio impegno sui temi della sostenibilità ambientale.

Programma completo: www.silejazz.com