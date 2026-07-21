Sile Jazz 2026 chiude il 25 luglio con la Crociera in Laguna

Sabato 25 luglio la quindicesima edizione di Sile Jazz si conclude con una navigazione musicale al tramonto attraverso la laguna veneziana, accompagnata dall’Ensemble Due Fiumi.

Sile Jazz: la Crociera Jazz in Laguna

Sabato 25 luglio, con partenza alle 18.00 da Portegrandi di Quarto d’Altino (VE), Sile Jazz raggiunge il suo appuntamento conclusivo con la Crociera Jazz in Laguna, realizzata in collaborazione con Navigazione Stefanato. La rassegna lascia il corso del fiume e si sposta verso la laguna, ultima tappa di un’edizione che ha toccato luoghi diversi e suggestivi lungo il Sile.

L’Ensemble Due Fiumi

Ad accompagnare la traversata sarà l’Ensemble Due Fiumi, formazione composta da Lorenzo Cucco al sassofono, Perla Palmieri alla voce, Leonardo Basso alla chitarra, Dario Ponara al vibrafono, Christian Guidolin al contrabbasso e Gabriele Da Ros alla batteria. Il gruppo, nato nel 2025 da un progetto promosso da nusica.org in collaborazione con Asolo Musica per valorizzare i giovani talenti del jazz contemporaneo, riunisce sei musicisti under 30 provenienti dai Dipartimenti di Jazz dei Conservatori del Veneto. Accanto all’attività concertistica, l’ensemble porta avanti anche laboratori e incontri nelle scuole.

Il nome dell’ensemble richiama i fiumi Sile e Brenta, simboli di connessione, scambio e memoria per il territorio. Da questo immaginario nasce un linguaggio che intreccia jazz contemporaneo, improvvisazione e tradizioni locali, trasformando canti popolari, memorie orali e racconti legati al territorio fluviale in nuove forme espressive.

La ricerca che ha accompagnato la formazione del gruppo ha visto i musicisti lavorare con Farmacia Zooè, esplorando i paesaggi sonori del Sile e del Brenta: un percorso da cui sono nate composizioni originali e che confluirà in un disco pubblicato da nusica.org. Durante la crociera questo lavoro prende forma davanti al pubblico, accompagnando simbolicamente il festival dal fiume verso la laguna.

Si chiude così, sull’acqua, un’edizione che lungo tutta la sua durata ha cambiato continuamente paesaggio senza perdere la propria direzione: dal Sile alla laguna, un ultimo attraversamento che riassume il senso di “Altri Argini”.

Sile Jazz: informazioni e biglietti

Crociera Jazz in Laguna, sabato 25 luglio, partenza alle ore 18.00 da Portegrandi, Quarto d’Altino (VE). Biglietto: € 75,00, comprensivo di navigazione, guida, cena e concerto.

Biglietti disponibili su oooh.events e in loco fino a esaurimento posti.

In caso di maltempo consultare le pagine Facebook e Instagram di Sile Jazz per aggiornamenti.

Sile Jazz è organizzato da nusica.org con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto, con il patrocinio dei Comuni di Treviso, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Marcon, Mogliano Veneto, Morgano, Quarto d’Altino, Quinto di Treviso, Silea e Vedelago.

Main sponsor: CentroMarca Banca.

In collaborazione con Quindici, BHR Treviso Hotel, Degusto, TrevisoStampa, Longato Pianoforti, Stefanato Navigazione, Asolo Musica Veneto Musica, OpenCanoe OpenMind, Rocking Motion, Ground Action, Venice Trail, Scuola di Musica Andrea Luchesi, Oooh.Events, Agenzia Fuoriclasse.

Sile Jazz aderisce alla rete nazionale I-Jazz, a Europe Jazz Network ed è riconosciuto tra i festival del circuito Jazz Takes The Green per il proprio impegno sui temi della sostenibilità ambientale.

Programma completo: www.silejazz.com