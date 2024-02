“Siamo di passaggio” è il nuovo singolo di Bastiano

Esce martedì 13 febbraio 2024 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Bastiano dal titolo “Siamo di passaggio“. Bastiano è l’alter ego acustico del bassista Luca Bastianello. Il brano è una forma di autoanalisi concepita per dare voce a tutte quelle situazioni vissute in prima persona che in qualche modo alimentano la voglia di arricchire il proprio bagaglio. Un nuovo capitolo, in vista di un nuovo disco, un singolo intenso stratificato per generi ed influenze che vuole parlare a chi cerca la formula giusta per affrontare la luce del giorno, in compagnia di un cane ancora meglio.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/2kVXKbOiBhx9Y3LWqmF2WK?si=bNWMFtSKSxqyRFhS7RGsBA

Autori: Luca Bastianello, Alberto De Rossi

Compositore: Luca Bastianello

Produttore artistico: Alberto De Rossi

Batteria: Alessandro Lupatin

Foto di Luca Condorelli

BIO:

Bastiano è il nome del progetto con cui Luca Bastianello si lascia alle spalle un lungo percorso da bassista per dedicarsi alla chitarra acustica. La scrittura dei primi brani trova casa nell’ep dal titolo “Stesi sull’asfalto” accompagnato da una serie di live per farli conoscere.

I temi affrontati si scontrano con il quotidiano che a volte sa essere così imprevedibile tanto da lasciare il segno. Il cantautore vicentino colleziona immagini attraverso il tempo che scorre, alla ricerca di un legame tra parole e melodia pubblicando alcuni singoli che anticipano l’uscita di un nuovo disco. Il live si presenta in quartetto oppure minimale voce e chitarra, proprio come nascono i brani che scrive.