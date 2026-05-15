Shawn pubblica “American Beauty”: un manifesto personale contro le logiche del vento

American Beauty è il manifesto personale di Shawn

Shawn, torna con American Beauty, nuovo singolo prodotto da Nardo e distribuito in totale indipendenza. Un’uscita che non si lega a nessun progetto più ampio, ma che si impone come dichiarazione autonoma, netta, quasi programmatica.

Il brano prende ispirazione da una delle scene più iconiche del film American Beauty, quella della busta che danza nel vento, trasformandola in un simbolo da ribaltare. Dove nel film c’è contemplazione, Shawn inserisce una presa di posizione: non lasciarsi trasportare, non diventare parte passiva di un movimento imposto. La barra chiave — “Vado dove mi sento mica dove tira il vento, non farò come la busta in American Beauty, piuttosto mi uccido” — diventa il centro emotivo e concettuale del pezzo, un rifiuto esplicito delle dinamiche di mercato e delle traiettorie preconfezionate.

Le sonorità, curate da Nardo, accompagnano questa visione con un’atmosfera sospesa, quasi cinematografica, in equilibrio tra calma apparente e tensione latente. Anche l’immaginario visivo segue questa linea: la cover riprende l’estetica del film, trasmettendo quiete mentre, simbolicamente, tutto intorno brucia senza essere mostrato. Il progetto visivo è accompagnato da contenuti video diretti da Gabriele Conti, pensati per espandere ulteriormente il racconto nei prossimi giorni attraverso una serie di reel.

Shawn: scrittura, identità e percorso indipendente

Classe ’98, originario della Toscana, Shawn — al secolo Mario Motti — costruisce il suo percorso partendo da una forte matrice hip hop, sviluppata sin dagli esordi nel 2013 guardando oltreoceano a nomi come Clipse, 50 Cent e Lil Wayne, per poi avvicinarsi alla scena italiana con artisti come Club Dogo, Marracash e Mezzosangue.

La scrittura e il flow restano da sempre il cuore della sua proposta artistica. Dopo il debutto ufficiale nel 2018 con il nome Shawn Beckett, evolve nel progetto attuale consolidando una discografia che include Sangue Del Sud (2019), 2036 (2020), Il Punto Giusto (2022) e È Già Ieri EP (2025).

Parallelamente, accumula esperienze significative tra contest e live, arrivando alle fasi finali di competizioni di settore e condividendo palchi e contesti con nomi come Claver Gold, Murubutu e Vegas Jones, oltre a partecipazioni legate a realtà come Dead Poets Battle di DJ Fastcut.

Con American Beauty, Shawn rafforza una direzione chiara: indipendenza totale, coerenza artistica e rifiuto delle logiche che spingono a seguire il vento invece di costruire una traiettoria personale. Un singolo che non cerca compromessi, ma identità.