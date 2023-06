“Shake me strong” è fuori il brano per l’estate di OZONOTRE

Gli OZONOTRE sono poliedrici; partendo da un omaggio alla disco anni ’70 di: DISCO NEVER ENDS, passando per i contenuti profondi e multi-style di DYING LOVE, tornano ora con un classico brano easy-dance estivo come: SHAKE ME STRONG, uscito da qualche giorno in tutti gli streaming-stores, corredato anche da un video ed edito dalla I-MUSICIAN AG.

“Scuotimi forte con il ritmo delle tue canzoni”, dice parte del testo e quindi è un invito al ballo e alla spensieratezza; ma “Scuotimi forte se mi sento giù”, ‘recita’ un’altra line dello stesso testo; a sottolineare, dice Tony Sansone, autore del brano, l’importanza di farsi ‘scuotere e sostenere’ da chi abbiamo la fortuna di avere accanto nei momenti di ‘bassa’.

Quindi, oltre alla voglia di ballare, anche un forte credo nella vita in due? Si! Rispondono gli OZONOTRE; la condivisione delle proprie emozioni e del sentimento più grande è importantissima!

Il brano è composto, arrangiato e prodotto da Tony Sansone e, come sempre interpretato dalla bravissima Noemi Garbo.

La musica degli OZONOTRE si rifà sempre ad un’epoca passata, quella della soul-disco degli anni ’70, dove spesso, una semplicità di scrittura fatta più con il cuore che non con la testa, portava dritti alle emozioni di chi ci ascolta.

E a chi dovesse dire: «ma erano altri tempi, oggi è diverso», gli OZONOTRE rispondono: «proviamo sempre a scrivere ciò che ‘sentiamo’, non quello che pensiamo e quei tempi ci mancano!».

In inverno torneranno ancora con un bel brano da ascolto, che lascerà spazio, nell’estate del 2024, al remake di una bellissima canzone dance anni ’80.

Sempre in azione il duo italiano e ogni loro successo è sempre un punto di ripartenza, mai di arrivo!

Gli OZONOTRE sono composti da:

Tony Sansone, doppiatore, musicista e produttore musicale da molti anni; nel doppiaggio, sua è la voce del medico Ben Warren in Grey’s Anatomy e Station 19; quella dell’avvocato Howard Hamlin, nella famosa serie tv: Better Call Saul, e del Dr. Foreman in Dr.House; nonché la voce di Nicolas Cage in numerosi suoi film, ma potrete riconoscerla anche su tanti altri protagonisti del piccolo e grande schermo. Lo sentiamo anche in molti spot radiofonici e documentari. All’interno del duo musicale, scrive le canzoni (testo e musica), suona gran parte degli strumenti e le produce nel suo studio privato.

Noemi Garbo: cantante e interprete delle canzoni. Ha una fittissima carriera come cantante, attrice e speaker, derivante da un lungo periodo di studio basato sulla formazione teatrale e su arti quali: doppiaggio, recitazione e canto. Innumerevoli gli spettacoli a cui ha preso parte, tra cui il notissimo: A Christmas Carol Musical, prodotto dalla Compagnia Bit, che da anni, con grande riscontro, tocca l’Italia intera in maniera estremamente trasversale e dove interpreta due ruoli: la fidanzata del giovane Ebezener Scrooge e la Signora Wilson, venditrice di dolci. Anche lei, come Sansone, è voce di molti spot televisivi e documentaristici, audioracconti e audiolibri.

