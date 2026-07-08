“Seuls tous les deux”: il nuovo progetto audiovisivo del collettivo Mirabella, Cincotti, Fiorentino

Un amore sospeso, l’ombra di una partenza e il mare inteso come distanza emotiva, ma anche come eterna possibilità di ritorno. Sono questi i cardini di “Seuls tous les deux”, il nuovo progetto d’autore firmato dal collettivo artistico composto da Cinzia Mirabella, Giosi Cincotti e Daniela Fiorentino.

Lontano dalle rigide logiche del network radiofonico tradizionale, “Seuls tous les deux” si sviluppa come un’opera dal forte respiro cinematografico. Il progetto prende vita dall’incontro e dalla perfetta complementarietà di tre anime artistiche. Cinzia Mirabella (attrice, regista e autrice) firma testo e musica, immaginando l’intero universo narrativo ed emotivo del concept e curando la regia del video. Giosi Cincotti (compositore e polistrumentista) co-autore della musica, ha curato l’architettura armonica e gli arrangiamenti della traccia. Daniela Fiorentino (cantante e autrice) dà voce al brano, curandone anche l’adattamento in lingua francese, una scelta che avvolge l’interpretazione di una sfumatura intima e confidenziale.

Suono e immagine: un dialogo continuo

Il videoclip in uscita l’8 luglio, concepito e diretto da Cinzia Mirabella, non si limita a fare da semplice supporto visivo alla musica, ma ne diventa l’estensione naturale. Immagini e suoni dialogano costantemente, portando alla luce un paesaggio interiore fatto di silenzi, memorie e suggestioni.

I Musicisti:

Giosi Cincotti: fisarmonica, Fender Rhodes

Michele Signore: mandoloncello, violini, lira pontiaca

Ernesto Nobili: chitarra classica

Arcangelo Michele Caso: violoncello, bouzouki

Stefano Romano: contrabbasso

Michele Maione: percussioni

Produzione e Edizioni:

Registrazione effettuata presso lo studio KAMMERMUZAK di Carlo Di Gennaro

Missaggio e Mastering a cura di Michele Signore e Carlo Di Gennaro

Edizioni A LUNA & O SOLE