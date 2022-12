Serrati: È uscita la versione acustica di “Dalle Mani”

È disponibile la versione acustica di “Dalle Mani”, nuovo singolo della cantautrice SERRATI, che anticipa la versione radio, in rotazione radiofonica a partire dal 13 gennaio 2023, e che segue i singoli “Sottosopra”, “Maledité” e “Imparo a cucinare” (accompagnato dal videoclip con protagonista la Drag Queen Peperita, finalista a Bakeoff Italia – GUARDA VIDEO).

“Ho scelto di anticipare il brano con una versione acustica– racconta SERRATI – perché ho sentito il bisogno di essere il più vera possibile, di mettermi a nudo, di sentire in qualche modo il pubblico più vicino come se cantassi dal vivo, come se lo guardassi negli occhi”.

“Ogni fine può essere un inizio… forse! Può esserlo solo se si ha il coraggio di lasciar andare ciò che non ci appartiene più, il coraggio di scoprirci sempre nuovi, fedeli alla nostra temporanea verità – racconta l’artista– La verità cambia continuamente per chi è vivo, restare legati al passato è un modo per non affrontare il cambiamento del presente. Trasformare il fallimento in crescita richiede grande amore verso noi stessi e grande considerazione. In copertina un cuore, forse strappato dal petto di chi amavamo, forse il nostro tra le mani da accarezzare, osservare, riconoscere. Questo brano nasce come idea tanti anni fa, l’ho riscritto perché fosse in sintonia con ciò che sono diventata. C’è molto di vero e questa è la mia vittoria”.

Serrati, cantautrice per metà abruzzese e metà salentina, intraprende giovanissima lo studio del pianoforte e si dedica in seguito al canto e alla recitazione, diplomandosi nel 2012 alla SDM – “La Scuola del Musical” di Milano, fondata da Saverio Marconi, portando in scena “Fame” al Teatro Nuovo nelle vesti di Serena Katz. Si esibisce nello spettacolo “On Broadway” al Teatro Carignano e al Teatro Colosseo di Torino, poi nel ruolo di Giulietta, nello spettacolo “Romeo e Giulietta on the water”. Nel 2012 viene scelta per interpretare la parte di Maria in “West Side Story Expression”, con la regia di Giacomo Agosti, in scena all’Accademia delle Belle Arti di Brera; nel 2013/2014 è in scena al Teatro San Babila di Milano e a Genova nelle vesti di Diana, in “Orfeo all’inferno”, con la regia di Andrea Binetti. Fa parte del cast di “Siddhartha il musical” nel ruolo della Regina Amita, sin dalla prima edizione (nel tour italiano, poi all’Edinburgh Fringe Festival nel 2014, nel 2015 a Les Follies Bergier di Parigi e nel 2017 al Deutsches Theater di Monaco). Da qualche anno, inaspettatamente, ha cominciato a scrivere canzoni. Si dedica, quindi, al suo progetto da cantautrice proponendolo nei live e nei concerti; con i suoi brani si è aggiudicata la finale in diversi concorsi, come Una Voce per il Sud (Presidente di Giuria il M° Fio Zanotti), il Festival di Avezzano (Presidente di Giuria il M° Pinuccio Pirazzoli), nel 2016 la semifinale del Premio Lunezia e nel 2020 la finalissima di Sanremo Rock&Trend. Ha pubblicato nel 2018 il suo primo EP, intitolato “Forse un cane, forse un figlio” (recording and publishing by Round 35) e a gennaio 2022 il singolo “Maledité” e poi “Imparo a cucinare”.

IG: https://www.instagram.com/serrati.official/

FB: https://m.facebook.com/serrati.official/

YT: https://www.youtube.com/channel/UCAXOUXXWx-BOL5SC8kIpW2A

Tik Tok https://www.tiktok.com/@serrati.official