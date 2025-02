Sergio Caputo in concerto al Teatro Summarte (NA) il 4 e 5 aprile

Sergio Caputo a Napoli il 4 e 5 aprile 2025. In questa occasione il Teatro Summarte (Via Roma, 15, 80049 Somma Vesuviana NA) si trasforma in un palcoscenico magico per accogliere uno dei più grandi maestri della musica d’autore italiana.

Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dalle note di brani intramontabili come “Un sabato italiano” e “Il Garibaldi innamorato”, che hanno fatto cantare generazioni di fan. Due serate uniche in un’atmosfera intima e suggestiva con un repertorio che fonde il fascino dello swing con testi ricchi di poesia .

L’opportunità di vivere da vicino l’arte di un vero pilastro della musica italiana.

Prenotazione biglietti

BIOGRAFIA:

Sergio Caputo è uno dei musicisti italiani più originali dei nostri tempi. Egli ha sviluppato un inconfondibile stile musicale e letterario che è solamente suo, abbinando la canzone italiana al jazz, con testi ispirati alla poesia moderna. Oggi, dopo la lunga esperienza americana, Sergio Caputo si esibisce in varie formazioni portando il meglio del suo repertorio al pubblico internazionale.

Nel 1983 esce il suo primo album “UN SABATO ITALIANO”. Questo album lo porta subito al successo ed e’ tutt’ora un classico.

La sua musica è un POP- JAZZ che spesso spazia nel latino e con un uso innovativo del linguaggio, i temi predominanti sono il quotidiano, l’amore, e le nevrosi metropolitane.

A “Un sabato italiano” seguono 12 album piu’ varie compilation, Sergio partecipa al Festival di Sanremo tre volte, e negli ultimi anni torna con particolare decisione a sonorita’ jazzistiche e latine.

Fra le sue collaborazioni eccellenti si annoverano nomi come Dizzy Gillespie, Tony Scott, Mel Collins (King Crimson), Tony Bowers (Simply Red), Enrico Rava, Roberto Gatto, Flavio Boltro, Danilo Rea e molti altri.

Col nuovo millennio si trasferisce in California, dove vive e lavora per 12 anni a contatto con le sue radici musicali e facendosi conoscere come chitarrista “Smooth Jazz”.

Nel 2008 esce il suo primo romanzo per la Mondadori, “Disperatamente (e in ritardo cane)”.

Nel 2013 Sergio ha celebrato il trentennale di “UN SABATO ITALIANO” con un nuovo album, “UN SABATO ITALIANO 30”, remake in versione più jazz dello storico album, contenente due brani inediti.

E’ uscito inoltre il libro “UN SABATO ITALIANO memories”, un Oscar Mondadori imperdibile.

Nel marzo 2015 esce il nuovo album di inediti “POP, JAZZ and LOVE”, interamente in inglese tranne per il singolo “A bazzicare il lungomare”. Il suo mix di pop, jazz e poesia torna a riaffermare lo stile che da sempre contraddistingue l’autore.

Nel 2017 Nasce una collaborazione artistica con Francesco Baccini, col quale pubblica l’album di inediti “CHEWING GUM BLUES”.

Nel 2018, fra le molte esibizioni live, pubblica l’album “OGGETTI SMARRITI”, un unplugged con tre inediti, e altri brani “cult” della sua carriera. Il 2020 lo vede pubblicare il “best” SERGIO CAPUTO EN FRANCE – i suoi maggiori successi rifatti in lingua francese, che si trova su tutte le piattaforme digitali e streaming.

Nel 2021 esce l’EP “GOSSIP”, realizzato in formazione di trio, il Sergio Caputo Trio.

Nel 2023 ricorre il quarantennale di “Un Sabato Italiano”, e la Sony pubblica “UN SABATO ITALIANO 40”, un remake dell’album originale, realizzato in formazione big band. Il quarantennale è accompagnato da un tour teatrale che si estenderà a tutto il 2024 e forse resterà come uno show a se, sempre attivo. Gli viene inoltre riconosciuto il premio Lunezia, un omaggio alla carriera e ai suoi testi da sempre considerati unici nel panorama della canzone italiana.

L’artista saluta il 2024 pubblicando a cura della Sony il singolo “SONO UNO SPIRITO LIBERO” che viene subito accolto con entusiasmo dai suo pubblico.