Sergio Caputo al PEM festival il 28 agosto a San Salvatore Monferrato (Alessandria)

Sergio Caputo, un artista che ha scritto un capitolo importante della musica italiana, aprirà la nuova edizione del “PeM Festival – Parole e Musica in Monferrato”. L’appuntamento è per giovedì 28 agosto alle ore 21 a San Salvatore Monferrato, presso il Parco della Torre.

Sergio Caputo è uno dei pochi artisti italiani che ha saputo miscelare la canzone italiana con lo swing ed il jazz, dando un’impronta originale a tutta la sua produzione.

Attraverso oltre un decennio di esperienza negli Stati Uniti, Caputo oggi sa unire il suo stile personale ad un’energia da grande performer, offrendo al pubblico un viaggio tra brani intramontabili e nuovi arrangiamenti.

L’ultimo singolo di Sergio Caputo : Plastic mambo

Biografia di Sergio Caputo.