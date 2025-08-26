Sergio Caputo al PEM festival il 28 agosto a San Salvatore Monferrato (Alessandria)

Sergio Caputo, un artista che ha scritto un capitolo importante della musica italiana, aprirà la nuova edizione del “PeM Festival – Parole e Musica in Monferrato”. L’appuntamento è per giovedì 28 agosto alle ore 21 a San Salvatore Monferrato, presso il Parco della Torre.
Sergio Caputo è uno dei pochi artisti italiani che ha saputo miscelare la canzone italiana con lo swing ed il jazz, dando un’impronta originale a tutta la sua produzione.
Attraverso oltre un decennio di esperienza negli Stati Uniti, Caputo oggi sa unire il suo stile personale ad un’energia da grande performer, offrendo al pubblico un viaggio tra brani intramontabili e nuovi arrangiamenti.
L’ultimo singolo di Sergio Caputo : Plastic mambo
Biografia di Sergio Caputo.
-
Caputo debutta nel 1978 con il 45 giri Libertà dove sei/Giorni di festa, prodotto da Ernesto Bassignano. Nel 1981 pubblica un mini LP per la Dischi Ricordi, con quattro brani incisi su un solo lato.
-
la notorietà arriva nel 1983 con l’album Un sabato italiano , sostenuto dalla trasmissione Mister Fantasy condotta da Carlo Massarini.
-
nel 1984 pubblica Italiani mambo, con collaborazioni di prestigio, tra cui il clarinettista e sassofonista statunitense Tony Scott (che in seguito lo presenterà a Dizzy Gillespie) e il batterista jazz Roberto Gatto. Con la title track partecipa al Festivalbar, e il brano resta ancora oggi tra i più celebri della sua carriera.
- nel 1988 con l’aiuto di Sergio Conforti (più noto come Rocco Tanica), incide Storie di whisky andati che include la canzone “Non bevo più tequila”. Il lavoro che chiude il suo periodo con la casa discografica CGD è Lontano che vai, del 1989, che si avvale del contributo del sassofonista inglese Mel Collins.
- dopo il tour del 1998 si trasferisce in California dove si dedica a tempo pieno al jazz, esibendosi spesso con un quintetto. Nel 2003 è uscito un suo album strumentale dal titolo That Kind of Thing, in cui esordisce come chitarrista jazz. Questo disco è stato annoverato fra i 50 album del suo genere più ascoltati in radio nelle classifiche americane R&R e ha vinto l’award di Smooth Jazz.com (sito leader del genere musicale jazz-smooth jazz-chill etc) come album indipendente più scaricato dell’anno nel 2005.
- nel marzo 2015 esce il nuovo album di inediti Pop, Jazz and Love e nel 2017 avvia una collaborazione artistica con Francesco Baccini, che porta alla pubblicazione dell’album di inediti Chewing Gum Blues.
- dopo un’intensa attività live, registra il disco unplugged Oggetti smarriti, che esce nel 2018 trainato dal singolo Scrivimi scrivimi. L’album contiene tre inediti e un mix di brani del suo intero repertorio.