Sergio Cammariere per Tuscia in Jazz for SLA 

Un’atmosfera unica avvolgerà il suggestivo Teatro Romano di Ferento il prossimo 4 luglio, quando Sergio Cammariere salirà sul palco per un incantevole concerto in piano solo. La serata, organizzata da Tuscia in Jazz for SLA e inserita nel prestigioso cartellone della stagione teatrale di Ferento, promette emozioni intense e raffinate, arricchite dalla presenza di due ospiti d’eccezione: la violoncellista Giovanna Famulari e dal sassofonista Daniele Tittarelli. L’evento, che gode del prezioso contributo della Provincia di Viterbo, di Ance Viterbo, Unindustria Lazio e Terme dei Papi, vedrà il ricavato interamente devoluto alla ricerca contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). Un’occasione speciale per godere di grande musica e, al contempo, sostenere una causa di fondamentale importanza.

Sergio Cammariere, noto per la sua capacità di fondere jazz, bossa nova e sonorità

mediterranee in un linguaggio musicale personalissimo e coinvolgente, incanterà il pubblico con la sua maestria al pianoforte. Le sue composizioni evocative e la sua interpretazione intensa creeranno un dialogo intimo con la storia millenaria del Teatro Romano, regalando momenti di pura magia.

Ad impreziosire ulteriormente la serata, interverranno Giovanna Famulari, con la calda e avvolgente sonorità del suo violoncello, e Daniele Tittarelli, con le delicate e melodiche note del suo sax soprano. Le loro partecipazioni speciali aggiungeranno nuove sfumature al repertorio di Cammariere, creando un interplay musicale di grande fascino.

Tuscia in Jazz for SLA, con questa iniziativa, conferma il suo impegno nel promuovere eventi culturali di alto livello coniugandoli con la sensibilizzazione e il sostegno alla ricerca scientifica. La manifestazione è resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione del Consorzio Teatro Tuscia di Patrizia Natale per la logistica e al supporto di Antonio Obino e Panta CZ per la promozione pubblicitaria. Media partner del festival è Tusciaweb, che seguirà da vicino l’evento, e con il cui direttore Carlo Galeotti è stata creata la campagna Tuscia in jazz for SLA.

I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/sergio-cammariere-piano-solo-e-voce.

Un piccolo gesto per assistere a un evento unico e contribuire a una nobile causa.