Sergio Cammariere il 17 maggio in concerto all’Auditorium Parco della Musica

Uno spettacolo dove ogni istante è un invito a sognare, a sentire, a vivere la magia della musica dal vivo. Sabato 17 maggio alle ore 21.00 il grande tour di Sergio Cammariere farà tappa all’Auditorium Parco della Musica di Roma per un concerto speciale, accompagnato dalla sua storica band formata da grandi musicisti – il sassofonista Daniele Tittarelli, il contrabbassista Luca Bulgarelli e il batterista Amedeo Ariano, special guest la violoncellista Giovanna Famulari.

Sul palco della Sala Sinopoli, Cammariere porterà il pubblico in un viaggio musicale che attraversa i momenti più luminosi della sua carriera, fino alle note del suo ultimo lavoro discografico Una sola giornata, che dà il titolo al tour.

Ogni brano è un quadro sonoro che prende vita, intrecciando intensità emotiva e brillante virtuosismo musicale: sarà un concerto emozionante, fedele al suo linguaggio artistico inconfondibile, un equilibrio perfetto tra poesia e melodia, tra un jazz suadente e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossa nova.

Durante il live, i suoi successi più acclamati sono arricchiti da nuove sfumature: da Tempo perduto, Via da questo mare a Tutto quello che un uomo, il celebre brano della prima partecipazione al Festival di Sanremo 2003 (terzo posto in gara, Premio della Critica e “Migliore Composizione Musicale”), reinterpretato recentemente anche dalla grande Mina, in un perfetto equilibrio armonico che ne sottolinea l’intensità emotiva. Le suggestioni del pianoforte svelano la melodia de Dalla pace del mare lontano aprendo la strada a un ritmo incalzante contaminato di venature latine. E ancora L’amore non si spiega, con il suo testo impegnato e sentimentale in cui la musica sconfina nella poesia, mentre chiude il capitolo dei ricordi la vivace e autoironica Cantautore piccolino.

Immancabili poi i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durante la sua carriera.

Gli ultimi biglietti rimasti sono acquistabili in prevendita su Ticketone al link https://www.auditorium.com/it/event/sergio-cammariere/.

