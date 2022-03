Serena Brancale, “Pessime intenzioni” feat. Ghemon è il nuovo singolo

Dal 18 marzo 2022 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “PESSIME INTENZIONI” (Isola degli Artisti), il nuovo singolo di SERENA BRANCALE feat. GHEMON che anticipa l’uscita del disco “JE SO ACCUSSI’“ il 25 marzo.

“Pessime intenzioni” è un brano che racconta di una festa ad Hollywood. Lei, entusiasta della vita, pronta ad uscire e fare festa, che rimanda le responsabilità al lunedì e si prepara. Lui il paziente della coppia, introverso, il più riflessivo.

Racconta Serena Brancale a proposito del brano “Quando ho proposto a Ghemon di collaborare su questa canzone non sapevamo che entrambi fossimo in un periodo di ascolti Anni ’70. Abbiamo sposato l’idea di omaggiare la Motown e ci siamo tuffati in questo mood intramontabile, ricco di sonorità vintage. Insieme ci siamo divertiti nell’immaginare una coppia cosi opposta tra loro, che si prepara per uscire con due visioni dissonanti della serata.. When Sly calls…”

“Passare del tempo in studio insieme a Serena per scrivere e comporre e questo brano è stato eccezionale e incredibilmente naturale, nonostante fosse la nostra prima collaborazione. Ero certo che ci fosse affinità con un’artista come lei, che trovo essere in uno splendido momento dì maturità artistica. Quando le energie in circolo sono così positive e le radici così simili, non può venire fuori altro che musica dall’anima: è per questo che si chiama ‘Soul’.” Ghemon

Biografia

Serena Brancale è una cantante una polistrumentista con una musicalità straordinaria Soul/Jazz. E’ riuscita a conquistare il grande pubblico con la partecipazione al Festival di Sanremo 2015 dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare”, contenuta nell’omonimo album uscito con la Warner Music Italy. Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica, da Fiorello ai grandi del Jazz Italiano e Mondiale. Consensi che le hanno portato collaborazioni sui palchi più importanti in Italia e all’estero: dal tour con Il Volo (2016), con Mario Biondi (2017), collaborazioni con Willie Peyote, Enzo Gragnaniello (2020), Stefano di Battista e Fabrizio Bosso e partecipazioni in televisive con Filippo Timi, Raphael Gualazzi. Dotata di una voce scura e versatile, nel 2018 è entrata nel roster di Isola degli Artisti e ha dato vita a questo nuovo progetto di stampo nu-soul attirando l’attenzione dei più importanti producer internazionali e collaborando come autrice per numerosi artisti. Dopo aver calcato numerosi palchi in Italia e all’estero – tra cui quello del “Blue Note”, uno dei Jazz Club più rinomati di Tokyo – e aver conquistato il consenso di un pubblico che spazia dall’Europa all’Asia, Serena Brancale è considerata oggi il fiore all’occhiello della musica soul/Jazz italiana. Dopo aver iniziato il 2022 con il singolo “Je so’ pazzo” feat. Richard Bona in omaggio al grande Pino Daniele, venerdì 18 marzo arriva sulle piattaforme digitali e in radio “Pessime intenzioni” feat. Ghemon, il secondo singolo che anticipa l’uscita del terzo album di Serena Brancale con ospiti internazionali “ JE SO ACCUSSI’ “ il 25 marzo.

