Serena Brancale feat. Roshelle, “Like a melody” è il nuovo singolo

Dal 27 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “LIKE A MELODY” (Isola degli Artisti), il nuovo singolo di SERENA BRANCALE feat. ROSHELLE estratto dall’ultimo disco “Je So Accussì”.

La musica non ha orientamento sessuale, non fa distinzioni. E se la musica è libera dai generi “Love me like a melody “ è il suo manifesto.

Due donne, amanti del soul si ritrovano in questo messaggio per celebrare la libertà di amare, di vivere quel sentimento sincero lontano dagli stupidi stereotipi.

Spiega Serena Brancale a proposito del brano “Se la musica è libera dai generi e dalle etichette,

ama in maniera autentica come fosse la tua ultima melodia”

Biografia

Serena Brancale è una cantante una polistrumentista con una musicalità straordinaria Soul/Jazz. E’ riuscita a conquistare il grande pubblico con la partecipazione al Festival di Sanremo 2015 dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare”, contenuta nell’omonimo album uscito con la Warner Music Italy. Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica, da Fiorello ai grandi del Jazz Italiano e Mondiale. Consensi che le hanno portato collaborazioni sui palchi più importanti in Italia e all’estero: dal tour con Il Volo (2016), con Mario Biondi (2017), collaborazioni con Willie Peyote, Enzo Gragnaniello (2020), Stefano di Battista e Fabrizio Bosso e partecipazioni in televisive con Filippo Timi, Raphael Gualazzi. Dotata di una voce scura e versatile, nel 2018 è entrata nel roster di Isola degli Artisti e ha dato vita a questo nuovo progetto di stampo nu-soul attirando l’attenzione dei più importanti producer internazionali e collaborando come autrice per numerosi artisti. Dopo aver calcato numerosi palchi in Italia e all’estero – tra cui quello del “Blue Note”, uno dei Jazz Club più rinomati di Tokyo – e aver conquistato il consenso di un pubblico che spazia dall’Europa all’Asia, Serena Brancale è considerata oggi il fiore all’occhiello della musica soul/Jazz italiana.

Dopo aver iniziato il 2022 con i singoli “Je so’ pazzo” feat. Richard Bona in omaggio al grande Pino Daniele e “Pessime intenzioni” feat. Ghemon che hanno anticipato l’uscita dell’album “Je So Accussì” lo scorso 25 marzo, esce in radio venerdì 27 maggio “Like a melody” feat. Rochelle.

