Senza Toni: “Ma” è il nuovo singolo del cantautore milanese

Da lunedì 7 novembre è disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming “Ma”, il nuovo singolo di Senza Toni (https://songwhip.com/senzatoni/ma).

Secondo inedito del cantautore milanese, “Ma” è un brano pop dalle sonorità anni ’90 scritto a quattro mani da Senza Toni, autore del testo, e Joe Migliozzi, che ha composto la musica e ha curato la produzione e l’arrangiamento.

La canzone è un omaggio semplice e sincero alla figura materna e a ciò che rappresenta: quella forma di amore puro e incondizionato che ci riporta, anche in età adulta, al candore dell’infanzia e al bisogno di ricongiungerci con la parte più profonda e autentica di noi stessi.

«“Ma” nasce dal bisogno di urlare al mondo quanto è importante per me chi mi ha dato la vita – Spiega Senza Toni – Mamma ha un significato universale. Può sembrare anche banale ma non lo è per nulla. Viviamo nell’epoca della rapidità estrema, del business ad ogni costo. Rallentare, fermarsi e urlare al mondo “mamma ti voglio bene!” è un toccasana per lo spirito. Uno degli insegnamenti che mi porto dentro è quello di ricordarsi sempre da dove siamo partiti: il ventre materno è l’inizio per tutti».

BIO

Senza Toni, alias Tony Parise, nasce a Milano nel 1982. Rivela fin da bambino un’indole creativa ed estrosa, mostrando una particolare predisposizione per il disegno. Un talento che lo porta ad affermarsi, in giovane età, tra i tatuatori di spicco del panorama nazionale. Parallelamente avvia un business nel campo dell’orologeria di lusso e diventa un punto di riferimento nel settore, nonché il presidente dell’Associazione Italiana Collezionisti Orologi.

Accanto alle arti figurative, coltiva da sempre una passione per la scrittura e per la musica, prediligendo le sonorità degli anni ’80 e ’90.

Nel 2022, grazie all’incontro con il musicista e arrangiatore Joe Migliozzi, decide di intraprendere una nuova avventura, cimentandosi come cantautore. Nasce così il progetto Senza Toni, nome d’arte scelto da Tony Parise per lanciare il suo primo singolo “Vamos”, pubblicato a ottobre 2022.

Il brano, prodotto e arrangiato da Joe Migliozzi, ottiene un ottimo riscontro, rinsaldando la collaborazione artistica tra i due; a distanza di un mese dal singolo d’esordio esce infatti il nuovo inedito “Ma”, disponibile sulle piattaforme streaming e negli store digitali dal 7 novembre 2022.

