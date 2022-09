SENZA CUORE “Nostalgia” è il nuovo singolo dell’artista calabrese

La malinconia dopo la fine di una storia che sarebbe dovuta durare per sempre

in radio dal 16 settembre

L’amore fa parte delle nostre vite in tutte le sue forme e spesso ci fa sentire insicuri e rotti in mille pezzi. Così si sente Senza cuore dopo una storia d’amore profonda e passionale che credeva sarebbe durata per sempre, ma che è finita troppo presto. Col cuore spezzato non riesce a smettere di rivivere in loop i momenti migliori della relazione, ma continua anche a pensare al tradimento subito dalla ragazza che ha incrinato tutte le certezze che aveva, iniziando a dubitare che possa esistere l’amore vero

Radio date: 16 settembre 2022

Etichetta: Orangle Srl

https://www.oranglerecords.com/

https://www.laltoparlante.it/

CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM https://www.instagram.com/senzacuore.mp4.1/

TIK TOK https://www.tiktok.com/@senzacuore.mp4.1

SPOTIFY https://open.spotify.com/artist/6LtHYt97YyLf73odabGgdq?si=tL1fdbk-SyWLIfe616NyKA

BIO

Cristian Conforti, in arte Senza Cuore, nasce a Cariati in provincia di Cosenza nell’ agosto 2001. Fin dai primi anni dell’adolescenza si appassiona alla musica e inizia a scrivere le sue prime canzoni; inizialmente sperimenta il rap, ma capisce che non è il suo genere e si dedica ad altri stili. A maggio 2021 pubblica il suo primo singolo “Parapetto”