Semplice e Umile! Intervista a CAMO in occasione dell’uscita di “Anche questo è amore”

Camilo Celestino nato il 02 agosto 1993 La passione per la musica, nello specifico il canto, è qualcosa di forte in lui fin da piccolo. Solo ai 28 anni inizia un percorso di studio musicale presso Protocollo Zero Music Factory di Vicenza. Le sue capacità canore lo portano al rilascio di due cover “Nonno Hollywood” (Nigiotti E.) e “Immobile” (Amoroso A.) che anticipano il rilascio del primo inedito scritto a quattro mani: Anche questo è amore.

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con CAMO per conoscerlo meglio!



Ecco la nostra Intervista!



1) Da quanto tempo suoni?

Il citofono da quando ero abbastanza alto per suonarlo ahahaha, scherzi a parte al momento non posso definirmi capace di suonare completamente uno strumento. Ma sono in grado di poter mettere giù qualche accordo per accompagnarmi in pezzi piano voce.



2) Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Penso che sia un bel panorama. Vari generi e soprattutto tante novità. Qui bisogna ringraziare soprattutto i talent che si sono aperti ai vari generi della musica attuale e questo permette che molti giovani artisti possano esprimersi a pieno senza dover per forza assecondare un mercato.

3) Secondo te è possibile vivere di musica nel 2022?

Secondo me si. Ne abbiamo anche di esempi da poter nominare. Tuttavia, come per ogni altro lavoro, ci vuole tanto sacrificio e sforzo. Nulla ti viene regalato e ciò che ottieni lo hai solo con lo sforzo personale. Ad oggi, per poter cantare e portare avanti il mio lavoro, faccio lezione alle 7 del mattino.



4) C’è qualche“collega” che stimi particolarmente?

Alessandra Amoroso, se pensassi alla sua carriera mi piacerebbe poter imitarla. Se penso alla persona che è come artista ancora di più. Semplice e umile, ma soprattutto vera.



Grazie mille!

