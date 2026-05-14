Seivox e il peso specifico del “Rispetto”: quando il rock si fa cura dell’anima

“Rispetto” si muove in una zona emotiva delicata ma estremamente concreta, senza cercare scorciatoie melodiche o soluzioni facili. Il brano costruisce una tensione progressiva che non punta subito all’impatto ma preferisce lavorare per accumulo, lasciando emergere lentamente il senso di disagio e poi di liberazione. La voce di Seivox mantiene un equilibrio interessante tra controllo e fragilità, evitando eccessi interpretativi e scegliendo una linea più misurata. Nel passaggio centrale si percepisce chiaramente il momento in cui il protagonista prende coscienza, soprattutto quando il testo si avvicina a immagini come quella del confronto diretto, quasi uno scontro inevitabile. L’idea del “vampiro energetico” funziona perché resta simbolica ma allo stesso tempo riconoscibile, senza diventare troppo didascalica. Il pezzo resta coerente con un certo pop-rock italiano di matrice classica, con un respiro internazionale che richiama alcune atmosfere tra il cantautorato evoluto e il rock melodico. In alcuni momenti si avverte il desiderio di una maggiore apertura dinamica, soprattutto nella parte finale dove una spinta ulteriore avrebbe potuto rendere ancora più incisiva la chiusura emotiva. Non è una mancanza, piuttosto una scelta che privilegia il controllo rispetto all’esplosione. Il valore del brano resta nella sua capacità di raccontare un passaggio umano reale senza teatralizzarlo troppo, lasciando spazio all’ascoltatore per riconoscersi senza essere guidato in modo forzato.