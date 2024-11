“se mi perdo dentro al vuoto, che mi salverà?” è il nuovo singolo di conamore

“se mi perdo dentro al vuoto, chi mi salverà?” è il nuovo singolo di CONAMORE, in uscita venerdì 15 novembre 2024. In questo brano, CONAMORE affronta il tema della depressione e della solitudine in un racconto profondamente attuale e generazionale. Tra sonorità che fondono urban e pop, la voce di CONAMORE si muove tra melodico e rap, creando un’atmosfera che rispecchia il vortice emotivo di chi si confronta con la propria fragilità. Questo brano oltre che di dolore, parla anche della riscoperta della salvezza che può venire da dentro, offrendo una riflessione sincera su come affrontare i momenti più difficili.

fuori per Visionnaire (parte di talentoliquido)

scritta da Gianmarco Principe e Giada Sardu

prod di Rebtheprod

mix e master Roberto Proietti Cignitti (Container Audio Room)

foto e copertina: Samuele Mulas

in distribuzione Believe

BIO:

Gianmarco Principe, in arte CONAMORE: cantautore, busker, stilista urban, artista a 360°. Dopo ‘HO PERSO LA VOCE’, il suo primo singolo per Visionnaire, la nuova divisione di talentoliquido che guarda alle ultime tendenze della musica elettronica, esce venerdì 15 novembre 2024 il suo nuovo singolo ‘se mi perdo dentro al vuoto, chi mi salverà?”, una riflessione sul tema della depressione e dell’imbuto emotivo che porta con sé la tematica della fragilità psicologica.

