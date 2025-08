“Se fossi Dio” di Stefano Manenti è un invito alla consapevolezza

Dai sogni che ispirano la scrittura al desiderio di pace, Stefano Manenti propone con “Se fossi Dio” una riflessione potente sul mondo contemporaneo. Un messaggio limpido che non pretende risposte divine, ma azioni umane cariche di empatia e responsabilità. Una voce sincera tra fede e quotidianità.

Come ti sei sentito la prima volta che hai letto il testo di “Se fossi Dio”?

Perfettamente in linea con ogni singola parola, era la canzone che volevo scrivere e interpretare e alla fine sono riuscito a realizzare questo sogno. Colgo l’occasione per ringraziare il mio staff che ha contribuito con un lavoro costante e preciso!

Qual è stata la sfida più grande nel rendere un testo così intimo anche musicalmente coinvolgente?

Non era semplice effettivamente però gioco in una squadra forte che è perfettamente in grado di recepire le mie richieste e di assecondarmi. La sfida è stata “vestire” questa canzone con arrangiamenti che vanno dal pop al funky senza dimenticare le tante sfumature new age che arricchiscono soprattutto l’inizio di “Se fossi Dio!

Come definiresti oggi il tuo stile musicale dopo tanti anni di carriera?

Eclettico! L’esperienza insegna, è proprio vero ma anche la fortuna di collaborare e aver collaborato in passato con artisti che masticano musica da sempre e che si sono rivelati fondamentali nel mio personale processo di crescita

C’è una frase del brano che senti più tua? Perché?

“Se sapessi portare la pace dove non c’è

Se sapessi che degli universi io sono il Re

Se sapessi trovare un appiglio

Dopo aver immolato mio Figlio

Mostrerei agli umani che in fondo un rimedio c’è”!

Questa è la strofa che in questo periodo storico sento più mia. C’è bisogno di pace e ce n’è bisogno urgentemente!

Il messaggio “Non servono poteri divini per cambiare le cose” è molto forte: lo senti parte del tuo vissuto personale?

È una frase molto forte effettivamente! Beh ,voi sapete che sono credente e cristiano per cui per certi versi fatalista. A volte un uomo può cambiare il corso degli eventi sia per se stesso che per una comunità ma quella forza, quella determinazione, quella fede comunque provengono da Dio!

Cosa speri arrivi all’ascoltatore quando ascolta questo singolo?

In generale penso che una canzone vada ascoltata e giudicata non tanto per quello che dice ma per come lo dice. Però “Se fossi Dio” ha quel qualcosa in più, quel significato profondo e mistico che mi piacerebbe condividere con gli ascoltatori e con tutti coloro che mi seguono!