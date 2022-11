Scopriamo “Preghiere”, il nuovo singolo di Alessandra Tumolillo

“Siamo il profumo delle paure che ci portiamo addosso”

Disponibile dall’11 novembre su tutte le piattaforme di streaming e download online, Preghiere è il nuovo singolo di Alessandra Tumolillo.

Dopo una serie di cover in chiave lo-fi di grandi classici della musica italiana – ultima in ordine di uscita “Carina” di Fred Buscaglione – la cantautrice napoletana arriva con un brano inedito che racconta così:

“Preghiere ha un testo introspettivo, non ha molti giri di parole e colpisce dritto all’anima. Rispecchia un po’ lo stato d’animo di tutto. I versi Non ho il tempo di toccare il fondo/sento il dovere di riprendere la mia rincorsa racchiudono il suo significato: capita a tutti di aver paura di non risalire dal fondo per poi rendersi conto che quella è solo paura e che in qualsiasi momento, a meno che tu non lo voglia, puoi ritornare su… ed anche più di quanto si immagina. Siamo il profumo delle paure che ci portiamo addosso.”

Pubblicata in collaborazione con l’etichetta Collettivo Funk di Marcello Sutera, Preghiere è disponibile in streaming e download sulle piattaforme online a partire dall’11 novembre ed è accompagnata dal videoclip ufficiale sul canale YouTube di Collettivo Funk.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=MiVB2fP0z_s

Ascolta “Preghiere” su Spotify: https://open.spotify.com/track/6Y10xs1gybjU4bqkCk4Px8?si=0f4f36696c8943bc

Multilink: https://alessandratumolillo.lnk.to/Preghiere

Credits

Titolo: Preghiere

Artista: Alessandra Tumolillo

ISRC: ITCH02200744

Scritta e composta da Alessandra Tumolillo

Arrangiamento a cura di Alessandra Tumolillo e Marcello Sutera

Prodotta da Marcello Sutera e Diego Russello

Registrata presso il “Deposito 0 Studio” a Forlì

Mix a cura di Mattia Dallara

Master a cura di Max Paparella

Musicisti:

Simone Migani – piano

Paolo Rubboli – batteria

Marcello Sutera – basso

Etichetta: Collettivo Funk di Marcello Sutera

Ufficio Stampa: 0371 Music Press



Videoclip prodotto da Laem e diretto da Emanuele Lanza

Dop e operatore: Davide Pilato

Color grading: Tony Ruggero

Foto di scena: Emmanuele Fluido

Location Manager: Claudia Coccoli