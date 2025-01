“Scontro frontale” è il nuovo singolo di Grazian

Esce venerdì 24 gennaio 2025 il nuovo singolo di Grazian intitolato “Scontro Frontale” (in distribuzione Believe Music Italy): una canzone dall’andamento incalzante che apre con il verso ‘La canzone d’autore è morta’, uno slogan che ognuno può interpretare come crede: come un sollievo o una sconfitta, come una sfida o una minaccia, come un dato di fatto o un grande equivoco.

Anche la sorte di una storia d’amore può essere tutto questo. “Scontro Frontale“, non è un caso, arriva a 10 anni esatti di distanza dall’ultimo album del cantautore uscito proprio nel gennaio 2015, ed anticipa un nuovo album in arrivo nei prossimi mesi.

Testo, musica, arrangiamenti e produzione sono di Alessandro Grazian che nel brano oltre a cantare ha suonato pianoforte, basso e chitarra acustica 12 corde. Le registrazioni sono state realizzate ad Arezzo da Davide Andreoni che ha anche ideato e suonato le parti di chitarra elettrica. La batteria è stata suonata e registrata a Milano da Emanuele Alosi e i sax sono stati suonati da Enrico Gabrielli e registrati presso il WaveRec Studio di Vedano al Lambro da Riccardo Carugati. Mixaggio e Mastering sono stati realizzati da Carlo Madaghiele presso i Laboratori Testone Studio di Milano.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/scontro-frontale

Allo scoccare della mezzanotte del 23 gennaio 2025, quando il singolo è uscito, la canzone è stata presentata in anteprima dal vivo al Detune di Milano, con concerto di Grazian assieme ad una band composta da Enrico Gabrielli, Emanuele Alosi e Giovani Calella.

BIO:

Alessandro Grazian, è un cantautore, musicista e polistrumentista padovano di nascita e milanese d’adozione che a partire dal 2005 ha iniziato una ricca carriera musicale fatta di album di canzoni e di musica strumentale unita ad un’incessante attività live densa di collaborazioni.

“Scontro Frontale” è il terzo singolo che pubblica recentemente dopo i precedenti “Nonostante” e “L’amore che non va“.