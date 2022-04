“Scintilla e benzina”: il nuovo singolo punk rock di Luca Sammartino tutto da ballare!

“Come un orgasmo / adrenalina!” sono i versi iniziali che riassumono l’omaggio alla musica punk racchiuso in “Scintilla e benzina”, il nuovo singolo di Luca Sammartino accompagnato da “i Fenomeni” Marco Fapani, Andrea Cattarina e Christian Anfossi.

Il brano – in uscita in collaborazione con Collettivo Funk di Marcello Sutera e Clockbeats – è caratterizzato da un sound pop punk dei primi anni ‘00 e racchiude nella figura di una ragazza la metafora di ciò che la musica punk rappresenta per il cantautore:

“Scintilla e benzina è una ragazza che non ha bisogno di inserirsi negli schemi della società moderna per sentirsi accettata: è l’accendino acceso nelle folle di display dei telefoni ai concerti, semplicità ed orgoglio di appartenere ad una minoranza coerente con i propri valori: è tutto ciò che il punk rock ci consente di essere e di condividere” racconta Luca Sammartino.

“Scintilla e benzina” è disponibile dall’8 aprile in streaming e download su tutte le piattaforme e store online, accompagnata dal videoclip ufficiale a cura di Rock For Rookies in uscita il 15 aprile sul canale YouTube “Luca Sammartino – Rock n Roll”.

Multilink: https://distrokid.com/hyperfollow/lucasammartino/scintilla-e-benzina

Credits

Testo di Luca Sammartino.

Musica di Luca Sammartino e Christian Anfossi.

Prodotta da Luca Sammartino e Marco Fapani.

Registrata, mixata e masterizzata da Marco “Fapo” Fapani presso “0371 Music Room” di San Martino in Strada (LO).

Musicisti:

Luca Sammartino – Voce, chitarra

Christian Anfossi – Chitarra

Andrea Cattarina – Basso

Marco Fapani – Batteria

Edizioni: Collettivo Funk di Marcello Sutera, in collaborazione con Clockbeats

ISRC: QZES82286689

Ufficio stampa: 0371 Music Press

Artwork: © Luca Sammartino

Foto e Videoclip: © Rock For Rookies

Si ringrazia la Discovery Music&Art Studio di Milano.

Luca Sammartino

Luca Sammartino è un cantautore, ufficio stampa e content creator musicale nato a Lodi il 19 luglio 1994.

La sua identità musicale trova radici nella “old school” partendo dal punk conosciuto grazie a Green Day e Ramones, passando al rock ‘n’ roll ed al folk di Chuck Berry, Elvis, Johnny Cash e Bruce Springsteen, arrivando alla musica leggera anni ‘60 e pop rock italiana (Rocky Roberts, Ligabue, Cremonini, Max Pezzali, Mirkoeilcane).

“La mia musica propone rock ‘n’ roll menù alla carta in un mondo fin troppo all you can eat: mi piace mantenere in chiave attuale il modo di fare musica di una volta, quando le canzoni erano condivisioni di storie, emozioni ed i concerti live un posto in cui ritrovarsi e condividere il nostro essere dei fenomeni unici al mondo.”

Il suo viaggio musicale inizia nel 2010 come batterista, fondando poi come frontman e autore la band pop punk RAGAS, con cui pubblica i due EP “Amore & Quant’Altro” (2014) e “I Ragazzi Fan Casino!” (2016).



Nel 2017 inizia il percorso come solista pubblicando il singolo benefico “Blu” in memoria di Giorgia Galasso, amica molisana prematuramente scomparsa: il progetto coinvolge l’intera comunità di Agnone (IS), vende più di 800 copie e raccoglie più di €9000 devoluti in beneficenza, dando vita all’associazione benefica “Amici Di Blu”.

Nel maggio 2020 torna accompagnato dalla nuova band di supporto, “i Fenomeni” (Marco Fapani alla produzione e batteria, Andrea Cattarina al basso e Christian Anfossi alla chitarra) con il nuovo singolo Che Sberla!, seguito l’anno successivo da “Farina del mio sacco”, omaggio all’omonimo disco dell’amico cantautore lodigiano Marco Fapani, “What a shame Mary Jane” e “Natale da Fenomeni”.

Quando non è sul palco o in studio, documenta il suo viaggio nella musica sui suoi canali social e lavora come ufficio stampa musicale come 0371 Music Press.

Link Social – Luca Sammartino

Luca Sammartino e i Fenomeni, da sinistra: Christian Anfossi, Marco Fapani, Luca Sammartino ed Andrea Cattarina.

Instagram: https://www.instagram.com/ls.musica/

Youtube: https://www.youtube.com/lucalssammartino

Spotify: http://bit.ly/ls_spoty

Facebook: https://www.facebook.com/ls.musica.face/

Sito Ufficiale: www.lucasammartino.com