“Scighera Liminale” è il nuovo EP dei Nadir, in acustico!

É disponibile da venerdì 7 febbraio 2025 un nuovo disco live (in acustico!) dei Nadir, registrato in occasione di un concerto allo Spazio Pontano 35 di Milano. Questo è un nuovo ed importante capitolo per il progetto cult della scena underground, che unisce sonorità post rock a suggestioni di cantautorato in italiano. Dopo la pubblicazione del singolo “Milano“, pubblicato a dicembre, ritroviamo quindi i Nadir in questa inaspettata e intima veste.

“I nostri pezzi unplugged sono come essere beccati

con i calzoni calati. A voi godersela o meno.”

SCOPRI IL DISCO:

https://distrokid.com/hyperfollow/nadir18/scighera-liminale-live-in-spazio-pontano-35

BIO:

Era il 1999, a Sesto San Giovanni le fabbriche si erano già spente: pioveva, c’era il sole, il giorno, la notte. E in quell’ultimo anno del millennio nasceva il progetto “Nadir”.

Sonorità divise tra il rock alternativo italiano (Afterhours, Marlene Kuntz, CSI) e le atmosfere di Seattle (Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, Stone Temple Pilots), con una spruzzata di cantautorato e una guarnizione di post-rock. Dopo 25 siamo ancora qui a rompere i coglioni. Più sporchi, più vecchi e più incazzati di prima.